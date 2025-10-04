ทูตเขมรอ้าง ชาวกัมพูชาในไทยถูกเหยียด-เลือกปฏิบัติ
สำนักข่าวขแมร์ไทมส์รายงานว่า นายดารา อิน ผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้ขึ้นกล่าวต่อการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 60 อ้างว่าคนงานและนักเรียนกัมพูชาในประเทศไทยตกเป็นเป้าของการเกลียดชังคนต่างชาติและการใช้ความรุนแรงทางเชื้อชาติที่มากขึ้น
นายดารากล่าว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า “ท่ามกลางความขัดแย้งตลอดแนวชายแดนของกัมพูชา เราพบเห็นการยกระดับความเกลียดชังคนต่างชาติและการใช้ความรุนแรงทางเชื้อชาติที่มากขึ้นต่อชาวกัมพูชาในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานและนักศึกษากัมพูชา ซึ่งเป็นผู้เปราะบางอยู่แล้วตามสถานะของพวกเขา แต่กลับตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากความเกลียดชัง การถูกคุกคาม และเลือกปฏิบัติ”
นายดารากล่าวอีกว่าการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำอันตรายต่อเหยื่อแล้ว ยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและทำลายจิตวิญญาณร่วมกันในการสนับสนุนระบอบพหุภาคี พร้อมกับเน้นย้ำว่ากัมพูชาสนับสนุนการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งหมดตามหลักสากล แต่เราไม่สามารถนิ่งเฉยต่อเทรนด์ที่น่ากังวลเหล่านี้ที่บ่อนทำลายรากฐานที่มีความสำคัญเหล่านี้
นอกจากนั้น นายดาราแสดงความกังวลต่อการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความอคติและทำให้ชุมชนผู้บริสุทธิ์ตกอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่ยุติธรรม เรื่องดังกล่าวถือเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศที่รัฐต่างๆ ต้องรับประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฎิบัติ ความเสมอภาคทางกฎหมาย และความปลอดภัย รวมถึงเกียรติของทุกคนภายใต้ขอบเขตอำนาจรัฐ