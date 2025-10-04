แอลดีพีได้หัวหน้าคนใหม่แล้ว ลุ้นสภาญี่ปุ่น โหวตนายกฯหญิงคนแรก 15 ต.ค.นี้
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางซานาเอะ ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชนะการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) คนใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่นหากผ่านการโหวตในสภา
ผลการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคแอลดีพีรอบแรกนั้น แคนดิเดตทั้ง 5 คนไม่มีใครได้รับเสียงสนับสนุนมากเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำให้แคนดิเดตที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุด 2 อันดับแรกไปลงชิงชัยในการลงคะแนนรอบที่สอง ระหว่างนายชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและนางซานาเอะ ทาคาอิจิ อดีตรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ในการลงคะแนนรอบที่ 2 นางทาคาอิจิได้รับเสียงสนับสนุนทั้งสิ้น 185 เสียง มากกว่านายโคอิซูมิที่ได้ไป 156 เสียง ทำให้ทาคาอิจิได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่แทนนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มแนวร่วมของพรรคแอลดีพีไม่ได้ครองเสียงข้างมากในทั้งสภาสูงและสภาล่างแม้ว่าแอลดีพีจะยังคงเป็นพรรคใหญ่ที่สุดในสภา ทำให้หัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องผ่านการโหวตในสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการเลือกในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ทำให้พรรคแอลดีพีต้องไปจับมือกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อให้ได้คะแนนสนับสนุนเพียงพอ
นางทาคาอิจิจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูง ปัญหาผู้อพยพเข้าประเทศมากเกินไป และกู้ชื่อเสียงของพรรคที่ย่ำแย่จากเรื่องอื้อฉาวจำนวนมาก จนทำให้คะแนนนิยมของพรรคลดลงในหมู่ชาวญี่ปุ่น ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่มั่นคงจนทำให้พรรคแอลดีพีต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา