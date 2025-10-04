สถานทูตอังกฤษ เตรียมจัดงานทอดผ้าป่า ในโอกาสฉลอง 170 ปีความสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จะจัดงานวัดอังกฤษ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 13.00-17.00 น. ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนวัดพุทธปทีปในประเทศอังกฤษ โดยจะมีพิธีทอดกฐินพระราชทานในวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ กรุงลอนดอน ซึ่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มาร์ค กูดดิ้ง จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
สหราชอาณาจักรและประเทศไทยอุดมไปด้วยประเพณีทางศาสนาที่มีความโดดเด่น และสังคมของทั้งสองประเทศต่างให้คุณค่าแก่ความเปิดกว้างและเสรี การสนับสนุนวัดพุทธปทีปเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการเฉลิมฉลองความหลากหลายของศรัทธาและความเชื่อที่เจริญรุ่งเรืองในชุมชนของเรา
การจัดงานวัดอังกฤษสะท้อนถึงประเพณีที่มีอยู่ร่วมกันของชุมชนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนของเรามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่งานวัดในหมู่บ้านต่าง ๆ ของไทยไปจนถึงงานเทศกาลและงานแฟร์ในอังกฤษ การรวมตัวกันเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ ความสุข และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า “งานวัดอังกฤษเป็นการเฉลิมฉลองความรักที่มีในชุมชน ความสุข และประเพณีที่เรามีร่วมกัน เช่นเดียวกับงานวัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย งานแฟร์ในหมู่บ้านอังกฤษก็รวมผู้คนเข้าด้วยกันและสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ในจิตวิญญาณเดียวกันนี้ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนวัดพุทธปทีป ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับชุมชนวิมเบิลดันและชาวไทยในสหราชอาณาจักร”
พระราชวิเทศปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปในกรุงลอนดอน กล่าวว่า “ในฐานะวัดไทยในสหราชอาณาจักร เราภูมิใจที่ได้รับใช้ชุมชนท้องถิ่น—ต้อนรับนักเรียนให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจัดงานเทศกาลและงานวัดเป็นประจำ ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่สหราชอาณาจักรจะเฉลิมฉลองครบรอบ 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยผ่านการจัดงานวัด โดยเน้นคุณค่าของความเปิดกว้าง การเรียนรู้ และประเพณีร่วมกัน”
ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นการทำบุญให้กับวัดตามธรรมเนียมไทย โดยปัจจัยที่ได้รับจะนำไปใช้ในการบูรณะหลังคาวัดพุทธปทีปซึ่งได้รับความเสียหายจากฤดูหนาวที่รุนแรงในประเทศอังกฤษ
ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม สถานทูตอังกฤษจะจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดมหาธาตุ และจะสรุปยอดการบริจาคทั้งหมด พิธีนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความก้าวหน้าและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ในโลกที่เผชิญกับความท้าทายมากมาย เราขอยืนยันความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สงบสุขร่วมกัน
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จะจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานพิเศษ โดยเอกอัครราชทูตอังกฤษ มาร์ค กูดดิ้ง และเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร ฯพณฯ ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ จะถวายผ้าพระกฐินในนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ