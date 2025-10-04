ไต้ฝุ่นแมตโมจ่อขึ้นฝั่งจีน กระทบหลายเที่ยวบิน ช่วงหยุดยาววันชาติ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางการจีนจะยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดทั้งขาเข้าและขาออกจากมณฑลไห่หนานในคืนวันที่ 4 ตุลาคม ก่อนที่ไต้ฝุ่นแมตโมจะพัดถล่มมณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะกระทบการพักผ่อนและการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในโอกาสวันชาติจีน
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนระบุว่า เที่ยวบินขาเข้าและขาออกทั้งหมดของสนามบินไห่หนานจะถูกยกเลิกทั้งหมดนับตั้งแต่เวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เพราะไต้ฝุ่นแมตโมคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งที่จีนในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักในทางตอนใต้ของจีน ซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลยูนนาน
นอกจากนั้น คาดว่ามณฑลไห่หนานจะปิดการเรียนการสอน การทำงาน และการสัญจรทั้งหมดนับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 4 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศยังแนะนำให้สาธารณชนเฝ้าระวังผลกระทบจากไต้ฝุ่นแมตโมต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางที่จะมีคนสัญจรจำนวนมากเพราะกำลังอยู่ในช่วงวันหยุดยาว 8 วันในโอกาสวันชาติ โดยคาดว่าชาวจีนจะมีการเดินทางสูงถึง 2.36 พันล้านครั้ง มีการเดินทางโดยเฉลี่ยต่อวันมากกว่าปีที่แล้ว 3.2%