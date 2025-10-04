สถานทูตเกาหลี ฉลองวันสถาปนาชาติ ชูสัมพันธ์ไทยแน่นแฟ้น มุ่งกระชับความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีเอกอัครราชทูตปาร์ค ยงมินเป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีแขกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ ญี่ปุ่น เยอรมนี และสิงคโปร์
เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. เอกอัครราชทูตปาร์คขึ้นกล่าวบนเวทีว่าปีนี้เป็นการครบรอบ 4,357 ปีแห่งการสถาปนาประเทศเกาหลี ประเทศไทยและเกาหลีใต้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในหลายด้าน การสนับสนุนและมิตรภาพที่ทั้งสองประเทศมีให้แก่กันและกัน ทำให้เราสองประเทศมีความใกล้ชิดกันและจะฟันฝ่าความท้าทายต่างๆ ในอนาคตไปด้วยกัน เอกอัครราชทูตปาร์คยังกล่าวเป็นภาษาไทยว่าเกาหลีใต้รู้สึกซาบซึ้งใจที่ไทยเข้าร่วมสงครามเกาหลีเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ประชาชนชาวเกาหลีจะไม่มีวันลืมการสนับสนุนและการเสียสละของชาวไทยที่ได้ร่วมรักษาเสรีภาพและสันติสุข เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก ซึ่งเรียกเสียงปรบมือจากแขกที่เข้าร่วมในงาน
เอกอัครราชทูตปาร์คกล่าวเสริมว่า ทั้งไทยและเกาหลีใต้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศยังยกระดับชีวิตประจำวันของเราและยิ่งสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในปีที่แล้ว ชาวเกาหลีใต้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 4 และมีเที่ยวบินตรงระหว่างกันมากถึงกว่า 200 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปีนี้ยังเป็นการครบรอบ 67 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลี เราตั้งตารอที่จะเห็นไทยและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี เอกอัครราชทูตปาร์คกล่าวปิดท้ายว่า เมื่อเรายืนหยัดเคียงข้างกัน ไม่มีความท้าทายใดใหญ่เกินกว่าจะพิชิต และอนาคตอยู่ในมือของเรา
ต่อมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นกล่าวบนเวทีว่า ไทยและเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เมื่อ 75 ปีที่แล้ว ไทยยืนเคียงข้างชาวเกาหลีใต้เพื่อปกป้องสันติภาพ และนับตั้งแต่ที่สองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต การพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเฝ้าคอยที่จะเห็นการกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นายสีหศักดิ์กล่าวอีกว่า ไทยชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชนชาวเกาหลีในหลายด้าน เพราะเกาหลีใต้มีเศรษฐกิจที่ดี มีประชาธิปไตยที่ดี และเป็นแบบอย่างในเรื่องการใช้ซอฟท์พาวเวอร์ในการขยายภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้คนไทยนิยมอาหารเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี เพลงและซีรีย์เกาหลี นอกจากนั้น เกาหลีใต้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งไทยมีหลายอย่างให้เรียนรู้จากการเกาหลี ตนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ของไทยและเกาหลีใต้จะเติบโตต่อไปและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันจะมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า
นอกจากนั้น ยังมีบริษัทเกาหลีในไทยมาเปิดบูธจัดแสดงและโปรโมทสินค้าในงาน เช่น บูธถ่ายรูปชุดฮันบก และบูธเลือกสีชุดประจำตัวของตัวเอง รถยนต์ Kia ที่นำรถยนต์ไฟฟ้า Kia EV9 และ Carnival มาจัดแสดงในงาน บริษัท Humaster ที่ผลิตเครื่องลดความชื้นที่ใช้ในโรงแรมและโรงพยาบาลมาตั้งบูธในงานเพื่อพยายามตีตลาดประเทศไทย บริษัท IDO นำแบรนด์น้ำสลัด Mom’s Mom มาโปรโมทน้ำสลัด 11 ชนิดที่จะวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในไทยเร็วๆ นี้ บริษัท ECOTT Thailand ที่มีบริษัทแม่จากเกาหลีนำเครื่องมือแพทย์ เช่น ผ้าก็อต Klotpad ที่มีสาร Kaolin ช่วยห้ามเลือดได้ดีขึ้นมาให้ชมตัวอย่าง โดยโรงพยาบาลในไทยเริ่มมีการใช้ผ้าก็อต Klotpad แล้ว และบริษัท HW Partner มาโปรโมทเครื่องออกกำลังกายพิลาทิสที่ผลิตในเกาหลี