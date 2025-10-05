ทรัมป์ย้ำ ยิวพร้อมถอนกำลัง ฮามาสรับข้อตกลง จะหยุดยิงทันที คนกาซาดับต่อเนื่อง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ โพสต์โซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ว่า เมื่อฮามาสให้คำยืนยันว่าตกลงตามเงื่อนไขใหม่ที่เขาได้ประกาศร่วมกับนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล การหยุดยิงจะมีผลทันที และการแลกเปลี่ยนเชลยศึกจะเริ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การถอนตัวของอิสราเอลจากดินแดนปาเลสไตน์ในระยะต่อไป
ทรัมป์โพสต์ด้วยว่า เขารู้สึกขอบคุณที่อิสราเอลระงับการโจมตีทางอากาศชั่วคราว พร้อมกับเรียกร้องให้ฮามาสดำเนินการตามแผนของเขาอย่างรวดเร็ว พร้อมเตือนว่าไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะถือเป็นโมฆะ
“ผมจะไม่ยอมให้เกิดความล่าช้า ซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะเกิดขึ้น หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่ทำให้ฉนวนกาซากลายเป็นภัยคุกคามอีกครั้ง รีบมาทำเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็ว ทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม” ทรัมป์ระบุ
ท่ามกลางท่าทีของทรัมป์และเนทันยาฮูที่ดูเหมือนจะใฝ่หาสันติภาพในฉนวนกาซา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซาระบุว่ายังคงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 36 รายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาในวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออาคารหลายจุด
ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า ได้ทำการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮามาสในพื้นที่ และบอกว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผู้เสียชีวิต พร้อมแสดงความเสียใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง และจะพยายามบรรเทาความเสียหายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
กลุ่มฮามาสระบุผ่านแถลงการณ์ โดยกล่าวหานายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่า การทิ้งระเบิดและการสังหารหมู่ที่ยังคงดำเนินต่อไป แสดงให้เห็นคำโกหกของเนทันยาฮูเกี่ยวกับการลดปฏิบัติการทางทหารต่อพลเรือน