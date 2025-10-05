ยอดดับโรงเรียนถล่มในอินโดพุ่ง 36 ราย ทีมกู้ภัยยังค้นหา 27 ผู้สูญหาย
สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียแถลงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ยืนยันจำนวนนักเรียนเสียชีวิตหลังจากอาคารที่พักของนักเรียนประจำในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียถล่ม เพิ่มขึ้นเป็น 36 ราย จากเดิมที่ 16 รายในหนึ่งวันก่อนหน้า
สำนักงานยังบอกด้วยว่า พวกเขายังคงพยายามค้นหาร่างของนักเรียนอีก 27 คนที่ยังคงสูญหาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นชายอายุ 13-19 ปี ทั้งนี้ ปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่ 7
ทางการได้ใช้เครนขุดค้นเศษซากอาคารที่พังถล่มลงมา ในส่วนของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเสร็จสิ้นไปแล้ว 60% โดยคาดว่าจะสามารถจัดการับเศษซากทั้งหมด และเสร็จสิ้นปฏิบัติการต่างๆ ได้ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคมนี้
ทั้งนี้ โรงเรียนอัลโคซินีในเมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออกพังถล่มลงมาเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน ขณะที่นักเรียนหลายร้อยคนกำลังอยู่ระหว่างการละหมาดช่วงบ่าย โดยมีสาเหตุจากการที่ฐานรากของโรงเรียนไม่สามารถรองรับการก่อสร้างที่กำลังดำเนินการเพิ่มเติมที่ชั้นบนของอาคารได้
เจ้าหน้าที่ได้พยายามค้นหาผู้ที่ยังอาจจะรอดชีวิต ก่อนที่ในวันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองนักเรียนให้ใช้อุปกรณ์หนักในการจัดการกับซากอาคาร หลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยขุดอุโมงค์ในซากอาคาร พยายามเรียกชื่อเด็กๆ และใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แต่ไม่พบสัญญาณชีพใดๆ