เขมรปัดตกทภ.1 จี้ทำแผนอพยพคน ก่อนถก RBC ชี้เกินอำนาจ-ละเมิดข้อตกลงสองฝ่าย
เว็บไซต์ขแมร์ไทม์สของกัมพูชารายงานว่า กองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชา ส่งหนังสือปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่อคำร้องของกองทัพภาคที่ 1 ของไทย ที่ขอให้จัดทำแผนอพยพพลเรือนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนพิพาทออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา ที่กำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ตุลาคม ที่เมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา โดยฝ่ายไทยยืนยันว่า หากมีแผนอพยพ ไทยก็จะเข้าไม่ร่วมการประชุมดังกล่าว
กองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชายืนยันว่า การดำเนินการตามคำร้องของไทยจะเป็นการละเมิดข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ และยังเป็นการดำเนินการที่เกินขอบเขตอำนาจของกลไกชายแดนระดับภูมิภาค โดยพลโทเอก สมอูน รองผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการกองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชา ส่งหนังสือหนังสือลงวันที่ 4 ตุลาคม ตอบกลับจดหมายจากพลโทวรยศ เหลืองสุวรรณ ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ของไทย ซึ่งส่งมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
จดหมายจากฝ่ายไทยมีเงื่อนไขว่าไทยจะเข้าร่วมการประชุม RBC สมัยพิเศษครั้งที่ 2 ก็ต่อเมื่อกัมพูชาจัดทำและส่งแผนอพยพพลเรือน ออกจากพื้นที่ 3 แห่งใกล้ชายแดน ตรงข้ามกับหมู่บ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว และตาพระยา ในจังหวัดสระแก้วของไทย
พลโทเอกปฏิเสธคำร้องของอย่างหนักแน่น โดยชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไม่ใช่ของ RBC แต่อย่างใด และว่า RBC ระดับภูมิภาคมีอำนาจเพียงในการจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าในพื้นที่ ลดความตึงเครียด และแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยสันติวิธีเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจหรืออาณัติในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน
พลโทเอกแจ้งฝ่ายไทยว่า ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้แล้วในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่จ.เกาะกง ว่า การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและข้อตกลงที่ JBC ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้
พลโทเอกยังชี้ด้วยว่า ในบางพื้นที่ก็มีกรณีที่พลเมืองไทยเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ซึ่งเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงทั้งหมด โดยเฉพาะข้อตกลงที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการดำเนินการฝ่ายเดียวซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น
หนังสือของแม่ทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชายังบอกด้วยว่า กัมพูชายังคงยึดมั่นในความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุร่วมกัน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการดำเนินการฝ่ายเดียว และรอผลการประชุม JBC โดยเรียกร้องให้มีการจัดประชุม JBC โดยเร็วที่สุด เพื่อหาทางออกอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
พลโทเอกเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเคารพข้อตกลงที่ได้บรรลุร่วมกันในการประชุม GBC และ RBC ที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดน เพื่อปกป้องความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศด้วย