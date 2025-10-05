ฤทธิ์ไต้ฝุ่นแมตโม แรงลม 151 กม./ชม. จีนเตือนภัยสีแดง อพยพกว่า 1.5 แสนคน
พายุไต้ฝุ่นแมตโมทวีกำลังแรงขึ้นก่อนขึ้นฝั่งในวันที่ 5 ตุลาคม เคลื่อนที่ด้วยกำลังลมเร็วสูงสุดถึง 151 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้รัฐบาลจีนต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 150,000 คน ในพื้นที่มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนรายงานว่า ไต้ฝุ่นแมตโมมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง 151 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ คาดว่าจะขึ้นฝั่งประมาณเที่ยงวัน โดยมีการออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับสีแดง ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
มณฑลไหหลำ ซึ่งอยู่ในเส้นทางของพายุ ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินและปิดระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่วันเสาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นลูกนี้
ขณะที่มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นดังกล่าว ได้สั่งอพยพประชาชนราว 151,000 คน ส่วนมาเก๊า ซึ่งไม่ได้อยู่ในเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุโดยตรงก็สั่งงดการจัดชั้นเรียนเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ
เจ้าหน้าที่ยังเตือนให้ระวังฝนตกหนัก โดยคาดว่าปริมาณน้ำฝนอาจจะสูงถึง 100 ถึง 249 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่
ไต้ฝุ่นแมตโมได้พัดขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งตะวันออกของเมืองซูเหวิน ในมณฑลกวางตุ้ง เมื่อเวลาประมาณ 14:50 น. ตามเวลาท้องถิ่นของจีน จากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและเหนือ มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือของเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน
แมตโมขึ้นฝั่งในช่วงกลางของเทศกาลวันหยุดยาว 8 วัน เนื่องในวันชาติจีนที่สื่อของทางการจีนคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า จะมีผู้คนเดินทางราว 2.36 พันล้านคน ซึ่งจะทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดครั้งใหญ่ของชาวจีน หลังจากที่ได้แผลงฤทธิ์และทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ก่อน