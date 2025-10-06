ปลอดภัยแล้ว! กต.ประสานช่วย 16 คนไทย ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปทำงานที่เมียวดี
ตามที่ได้มีข่าวเรื่องภาคประชาสังคมได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ช่วยเหลือคนไทย 16 คน ที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงไปกักขังที่เมียวดี โดยนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป นั้น
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อให้การช่วยเหลือคนไทย จำนวน 16 คน ที่ถูกล่อลวงไปทำงานสแกมเมอร์ที่เมืองชเวโก๊กโก-เมียวดี เมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ. แม่สอด จ. ตาก
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ณ กรุงย่างกุ้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองกำลังนเรศวรในการประสานงานเพื่อรับตัวคนไทยทั้ง 16 คน กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ณ จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด-เมียวดี อ. แม่สอด จ. ตาก
ทั้งนี้ คนไทยทั้ง 16 คน ได้เข้ารับการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) และผู้ที่เป็นผู้เสียหายฯ จะได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป