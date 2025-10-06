กู้ภัยช่วยแล้ว 350 ชีวิต คาดติดยอดเอเวอเรสต์ในทิเบตหลักพันคน เจอพายุหิมะก่อนฤดู
สื่อทางการจีนรายงานว่า นักเดินป่าราว 350 คน กลายเป็นผู้ประสบภัยและต้องติดค้างอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ ที่สูงที่สุดในโลกในฝั่งทิเบต หลังเจอกับพายุหิมะพัดถล่มและฝนที่ตกลงมาก่อนถึงฤดูกาลปกติ
หิมะตกหนักทำให้นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนติดอยู่ในพื้นที่ ระหว่างที่พวกเขากำลังเดินป่าในหุบเขาของทิเบต เพื่อมุ่งหน้าขึ้นไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์ทางทิศตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นวันหยุดยาว 8 วันของจีนเนื่องในวันชาติ
พื้นที่ดังกล่าวถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีค โดยภาพที่ถูกโพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นเต็นท์จำนวนมากถูกฝังอยู่ใต้หิมะ
ไกด์คนหนึ่งระบุว่า นี่ถือเป็นปริมาณหิมะตกที่สูงผิดปกติในช่วงเวลานี้ของปี ขณะที่หน่วยกู้ภัยได้เร่งให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเหล่านี้ และกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางฝ่าพายุหิมะผ่านเส้นทางและถนนที่ถูกปิดกั้นจากหิมะก่อนฤดูที่พัดถล่มลงมาอย่างกระทันหัน
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน รายงานว่า จากข้อมลูในวันอาทิตย์ มีนักเดินป่า 350 คนเดินทางถึงเมืองเล็กๆ ชื่อชูตังแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อนักเดินป่าที่เหลืออีกกว่า 200 คนได้แล้วเช่นกัน
นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่เดินทางไปยังหุบเขาคาร์มา ซึ่งเป็นเส้นทางซึ่งทอดยาวไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ทางตะวันออก หรือที่เรียกกันว่าด้านคังซุงในทิเบต
เฉิน เกอซวง หนึ่งในทีมนักเดินป่า 18 คน ที่เดินทางมาถึงเมืองชูตังกล่าวว่า บนภูเขามีฝนตกและหนาวมาก และเสี่ยงที่จะทำเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ หรือ hypothermia อย่างมาก
“สภาพอากาศปีนี้ไม่ปกติ ไกด์บอกว่าเขาไม่เคยเจอสภาพอากาศแบบนี้ในเดือนตุลาคมมาก่อน และมันก็เกิดขึ้นแบบกะทันหันเกินไป” เฉินกล่าว
หิมะตกในหุบเขา ซึ่งตั้งอยู่บนระดับความสูงเฉลี่ย 4,200 เมตร หรือ 13,800 ฟุต ตั้งแต่เย็นวันศุกร์และตกต่อเนื่องตลอดวันเสาร์
CCTV รายงานว่า คณะนักเดินป่าที่เหลือจะถูกนำทางลงมาเป็นกลุ่มๆ ภายใต้การดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยที่รัฐบาลท้องถิ่นส่งเข้าไป
Jimu News สื่อจีนอีกแห่งหนึ่งรายงานว่า ชาวบ้านและหน่วยกู้ภัยหลายร้อยนายถูกส่งไปช่วยเคลื่อนย้ายหิมะที่ปิดกั้นทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ติดอยู่เกือบ 1,000 คน
CCTV ไม่ได้ระบุว่าสามารถช่วยเหลือไกด์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลุ่มนักเดินป่าสามารถช่วยเหลือพวกเขาออกมาได้ทั้งหมดแล้วหรือไม่ และยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่านักเดินป่าใกล้ยอดเขาเอเวอเรสต์ด้านเหนือ ที่เรียกกันว่า North Face ซึ่งอยู่ในทิเบตเช่นกัน ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเช่นเดียวกันหรือไม่
ยอดเขาเอเวอเรสต์ด้านเหนือเป็นฝั่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเข้าถึงได้สะดวกเพราะมีถนนลาดยางตัดผ่าน โดยเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุด เนื่องจากท้องฟ้ามักจะแจ่มใสหลังสิ้นสุดฤดูมรสุมในอินเดีย
ประกาศในบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของบริษัทการท่องเที่ยวท้องถิ่นในเขตติงกรี ประกาศระงับการขายตั๋วและการเข้าชมพื้นที่จุดชมวิวเอเวอเรสต์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงดึกของวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม
ในเวลาเดียวกัน พื้นที่ทางตอนใต้ของทิเบตในประเทศเนปาล ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ถนนหลายเส้นทางถูกปิด สะพานถูกกระแสน้ำพัดหาย และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 47 รายนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
ในเขตอีลัมทางตะวันออกซึ่งอยู่ติดกับประเทศอินเดีย มีรายงานผู้เสียชีวิตจากดินถล่ม 35 ราย สูญหาย 9 คนเพราะถูกกระแสน้ำพัดไป และอีก 3 รายเสียชีวิตจากฟ้าผ่าในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ