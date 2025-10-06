ผู้แทนฮามาส-อิสราเอลถึงอียิปต์ พร้อมถกแผนสันติภาพ ยิวถล่มกาซาไม่พัก
คณะผู้แทนฮามาสนำโดย นายคาลิล อัล-ไฮยา ผู้นำกลุ่มฮามาสซึ่งลี้ภัยอยู่ในกาซา เดินทางถึงอียิปต์เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเจรจากับอิสราเอล ซึ่งสหรัฐคาดหวังว่าจะนำไปสู่การยุติการสู้รบและการปล่อยตัวตัวประกันในฉนวนกาซา ที่ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่า ไม่กี่วันข้างหน้านี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่ง
ด้านคณะผู้แทนอิสราเอล นำโดย รอน เดอร์เมอร์ รัฐมนตรีกระทรวงกิจการยุทธศาสตร์ จะเดินทางถึงอียิปต์ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม โดยการเจรจาจะเกิดขึ้นที่เมืองชาร์ม เอล-ชีค ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญริมทะเลแดง โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับการปล่อยตัวตัวประกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ภายใต้ความพยายามที่จะยุติสงครามในฉนวนกาซาที่กินเวลาครบ 2 ปีในวันที่ 7 ตุลาคม 2025
“เราจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าฮามาสจริงจังหรือไม่ จากการหารือทางเทคนิคถึงรายละเอียดที่จะนำแผนการไปสู่การปฏิบัติ” รูบิโอกล่าวโดยระบุถึงการปล่อยตัวตัวประกันที่เหลืออยู่ 48 คนในกาซา ซึ่งคาดว่า 20 คนในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่
ด้านทรัมป์ระบุผ่านโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์ว่า การเจรจากำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยเขาได้รับแจ้งว่าขั้นตอนแรกน่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ และย้ำว่าเขาได้ขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ การหารือในขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวตัวประกัน เพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลควบคุมตัวอยู่
นับเป็นการปรากฎตัวครั้งแรกของนายอัล-ไฮยา หลังถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่กรุงโดฮาเพื่อมุ่งสังหารเขาเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยอัล-ไฮยาได้หารือร่วมกับตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาและกาตาร์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามความพยายามในการยุติความขัดแย้ง และนับเป็นการเยือนอียิปต์ครั้งแรกของเขา นับตั้งแต่รอดชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลดังกล่าว
ทรัมป์ได้เสนอแผน 20 ข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่การยุติการสู้รบในฉนวนกาซา การปล่อยตัวตัวประกันที่เหลืออยู่ และการกำหนดอนาคตของดินแดนดังกล่าว ซึ่วอิสราเอลและฮามาสได้ให้ความเห็นชอบกับบางส่วนของแผนการดังกล่าว
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม ฮามาสตอบรับการปล่อยตัวตัวประกันและเงื่อนไขอื่นๆ อีกหลายข้อ แต่ได้หลีกเลี่ยงที่จะตอบรับประเด็นที่มีความอ่อนไหวและยังมีความเห็นขัดแย้งกัน รวมถึงการเรียกร้องให้ปลดอาวุธ ซึ่งฮามาสยืนกรานมาตลอดว่าจะไม่ยอมดำเนินการตามนั้น
ด้านทรัมป์แสดงความยินดีกับการตอบรับของของฮามาส และว่า เขาเชื่อว่าฮามาสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืน ทรัมป์ยังบอกให้อิสราเอลหยุดทิ้งระเบิดกาซาทันที แต่การโจมตีของอิสราเอลในกาซายังคงดำเนินต่อเนื่องต่อไป โดยไม่สนใจกับคำสั่งของทรัมป์แม้แต่น้อย
แผนดังกล่าวจุดประกายความหวังสันติภาพในหมู่ชาวปาเลสไตน์ แต่ในวันอาทิตย์ การโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องบินและรถถังอิสราเอลโจมตีพื้นที่ต่างๆ ทั่วฉนวนกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย