เปิดภาพ ‘คิม จองอึน’ ชมเรือพิฆาตโชฮยอน กำชับทัพเรือโสมแดง เตรียมพร้อมเผชิญหน้าศัตรู
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าวกลางเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ไปเยี่ยมชมเรือพิฆาตชั้นโชฮยอนของกองทัพเรือเกาหลีเหนือ ในงานนิทรรศการทางทหารประจำปีที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (5 ต.ค.) ผู้นำคิมได้ใช้โอกาสนี้กล่าวว่า กองทัพเรือเกาหลีเหนือควรเตรียมพร้อมสำหรับการยับยั้งหรือตอบโต้และลงโทษการยั่วยุของศัตรูอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ นิทรรศการพัฒนาการป้องกันประเทศที่เกาหลีเหนือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้นมีขึ้นเพื่อมุ่งเสริมการพัฒนาที่โดดเด่นของกองทัพที่ทันสมัยของเกาหลีเหนือ
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม เรือพิฆาตชั้นโชฮยอนของเกาหลีเหนือได้เกิดพลิกคว่ำบางส่วนในระหว่างพิธีการปล่อยเรืออันล้มเหลวซึ่งมีผู้นำคิมร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ซึ่งสร้างความอับอายให้เป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์กล่าวว่า ยังไม่ชัดเจนว่าเรือพิฆาตชั้นโชฮยอนที่จะนำมาเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพเรือเกาหลีเหนือนั้นจะสามารถนำมาใช้ปฏิบัติการทางทหารได้เมื่อใด
ก่อนหน้านี้ SI Analytics บริษัทในเกาหลีใต้รายงานในเดือนกันยายน อ้างภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นความเคลื่อนไหวว่าเกาหลีเหนือกำลังทำการติดตั้งเครื่องยนต์บนเรือพิฆาตชั้นโชฮยอน โดยคาดการณ์ว่าอาจจะเห็นเรือพิฆาตดังกล่าวทดสอบการเดินเรือในทะเลได้อย่างเร็วที่สุดในเดือนตุลาคมนี้
รายงานข่าวระบุว่า ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับจีนที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะฟื้นฟูกองทัพเรือสหรัฐร่วมกับพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ขณะที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อเรือของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรมนี้กำลังพิจารณาขยายตลาดการป้องกันประเทศในตลาดสหรัฐ รวมถึงการลงทุนในอู่ต่อเรือของสหรัฐด้วย