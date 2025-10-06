ออสซี่ระทึก! มือปืน รัวยิง 50 นัด กลางเมืองซิดนีย์ ทำผู้บริสุทธิ์เจ็บ 16 ราย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นกลางนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อมือปืนรายหนึ่งก่อเหตุสุ่มยิงกระสุนปืนราว 50 นัด ใส่รถที่ผ่านไปมาบนถนนอันพลุกพล่านในย่านอินเนอร์เวสต์ เหตุเกิดเมื่อค่ำวันอาทิตย์ (5 ต.ค.) ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมมือปืนรายนี้ ที่เป็นชายอายุ 60 ปีไว้ได้
ข่าวระบุว่า ตำรวจได้รับแจ้งเหตุให้มายังย่านอินเนอร์เวสต์เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ (5 ต.ค.) ซึ่งมือปืนกำลังก่อเหตุสุ่มยิงมาจากที่หนึ่งใส่รถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อกองกำลังตำรวจมาถึงได้กระจายกำลังกันปิดล้อมพื้นที่และปิดถนนเส้นดังกล่าว ก่อนจะบุกเข้าไปจับกุมชายผู้ก่อเหตุพร้อมยึดอาวุธปืนยาวที่ใช้ก่อเหตุไว้ได้
โจ อาซาร์ พนักงานบริษัทรายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ตนกำลังทำงานอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนน เมื่อได้ยินเสียงปังดังขึ้นคิดว่าเป็นประทัดหรือการปาหินใส่กระจกหน้าต่าง ซึ่งบางคันกระจกหน้ารถแตกกระจาย รถโดยสารคันหนึ่งหยุดลงโดยกระจกรถแตก มันน่ากลัวและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานเบื้องต้นว่ามือปืนรัวกระสุนยิงมากถึง 100 นัด จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 คน ก่อนที่ในวันจันทร์ (6 ต.ค.) เจ้าหน้าที่จะปรับลดตัวเลขกระสุนปืนที่ผู้ก่อเหตุยิงลงเหลือราว 50 นัด และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย โดยผู้ก่อเหตุได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยจากการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณรอบดวงตา ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาถูกจับกุม
ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดกับผู้ต้องสงสัยเป็นมือปืนรายนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุ แต่เบื้องต้นถูกระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือแก๊งอาชญากรรมใดๆ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยเพิ่มเติมว่า มีชายรายหนึ่งที่มายังโรงพยาบาลเองโดยระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงในเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รวมถึงถูกเศษกระจกแตกบาดใส่ หลังจากถูกปืนยิงใส่กระจกหน้าต่างรถแตก