ฮุน เซน แซะ ไทย นี่หรือชาติที่มีอารยธรรมสูง ขอ ‘ชาวกัมพูชา’ อย่าเลียนแบบพฤติกรรมไร้มนุษยธรรม
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเพจ “Samdech Hun Sen of Cambodia” ระบุว่า
นี่หรือคือสิ่งที่เราเรียกว่า “ประเทศอารยะ” ที่มีศีลธรรม จริยธรรม และอารยธรรมสูง?
ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้เพื่อนร่วมชาติชาวกัมพูชาทุกคน อย่ากระทำการอันน่าละอายเช่นนั้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรม และเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่ทำโดยมนุษย์หรือโดย AI ก็ตาม ก็ล้วนแสดงถึงความไร้ศีลธรรมโดยไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติหรือกลุ่มใดๆ
เมื่อไม่นานมานี้ ชาวไทยบางคนได้ทำภาพของข้าพเจ้า ให้ประชาชนยิงใส่ภาพเหล่านั้น เพื่อชิงรางวัล ข้าพเจ้าขอตอบไปว่า หากเรามองว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งผิด เราก็ไม่ควรแข่งขันกันในทางที่ผิด ไม่มีคุณค่าใดในการลอกเลียนพฤติกรรมไร้มนุษยธรรมเช่นนั้น ซึ่งเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์
ข้าพเจ้ายังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การกระทำของพวกเขามีเจตนาเพื่อยั่วยุ ให้ข้าพเจ้าเสียความอดทนในช่วงหยุดยิงอันเปราะบางนี้ หรืออย่างน้อยก็เพื่อยั่วยุกองกำลังทหารและประชาชนของเราให้ตอบโต้และก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ข้าพเจ้าขอวิงวอนอย่างจริงใจต่อเพื่อนร่วมชาติทุกคนว่า อย่าใช้ภาพของผู้นำไทยคนใดในทางที่ไม่เหมาะสมหรือลบหลู่
แม้ประเทศของเราจะเล็ก ประชากรน้อย และเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่เราต้องไม่อ่อนแอในด้านศีลธรรม เราต้องคงไว้ซึ่งความเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณธรรมสูง
หากท่านรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่พอใจกับประเทศไทย ขอให้หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าไทย และหยุดใช้เงินบาทในประเทศกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างเอกราชทางการเงินของชาติเรา
โปรดอย่ากระทำสิ่งใดที่จะกระทบต่อบริษัทไทย หรือพลเมืองไทยที่อาศัยและทำงานในกัมพูชา ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับชาวกัมพูชา
มีคนไทยบางกลุ่ม รวมถึงผู้นำบางคน ประเมินเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างไม่ถูกต้อง โดยกล่าวว่าประเทศเรากำลังเผชิญความยากลำบากหลังการปิดชายแดน เนื่องจากขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ข้าพเจ้าควรขอบคุณผู้นำไทยที่ช่วยเราโดยไม่ตั้งใจ เพราะแต่ละปี กัมพูชาใช้เงินไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อสินค้าจากไทย การเปลี่ยนทิศทางการใช้จ่ายนี้ไปยังสินค้าในประเทศของเราเอง จะช่วยสร้างตลาดและโอกาสในการเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจกัมพูชา
เราไม่เคยขอให้สินค้าของไทยมาวางขายในตลาดของเรา เราจ่ายเงินซื้อพวกมันเอง ผู้นำไทยไม่ควรเข้าใจผิดหรือดูถูกกัมพูชาต่อไป เราทราบดีว่าประเทศไทยมั่งคั่งกว่ากัมพูชา แต่ก็ขอให้ตระหนักว่าเราก็ใช้เงินซื้อสินค้าของท่าน ซึ่งเป็นรายได้ให้กับประชาชนไทยเช่นกัน
สำหรับพ่อค้าชาวไทยที่เคยค้าขายในกัมพูชา ขออย่าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ เพราะนี่ไม่ใช่ความผิดของกัมพูชา
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยใกล้ชายแดนไทย ให้รีบแลกเงินบาทที่ถืออยู่เป็นเงินเรียลหรือดอลลาร์สหรัฐโดยด่วน เพราะในอนาคตอันใกล้ ท่านอาจประสบความสูญเสียอย่างหนัก เงินบาทอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกใช้กดดันเราได้ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และเชื้อเพลิง
การเปลี่ยนจากเงินบาทมาใช้เรียล คือการเสริมสร้างอธิปไตยทางการเงินของชาติเราข้าพเจ้าขอแนบวิดีโอที่ชาวไทยคนหนึ่งได้นำภาพของข้าพเจ้าไปใช้เป็นเป้าหมายในการยิงเพื่อชิงรางวัล