ดาว(รีด)ไถ!! เจอตอใหญ่นักร้องดัง จนถูกไล่ออก
ไม่ใช่ “ดาวค้างฟ้า” แต่เป็น “ดาว(รีด)ไถ” ก็เลยต้องโดนลงทัณฑ์แบบนี้
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขนส่ง 2 คน ในประเทศบัลแกเรีย ที่คงติดนิสัย “ดาวรีดไถ” มาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ครั้งนี้มาเจอตอใหญ่เข้าให้ โดยไปก่อเหตุรีดไถเงินกับคนขับรถบรรทุกในคณะทัวร์ของ “ร็อบบี้ วิลเลียมส์” นักร้องคนดังชาวอังกฤษ อดีตสมาชิกวง Take That ที่กำลังมีทัวร์คอนเสิร์ตที่นั่น ก็เลยเป็นเรื่อง เหตุเกิดบนถนนสายหนึ่ง
แม้เจ้าหน้าที่ที่ก่อเหตุจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ก็มีความพยายามสูงที่จะรีดไถเงิน 500 ยูโร(ราว 18,900 บาท) ให้ได้ ก็ใช้ Google Translate ช่วยแปลให้รู้ความซะเลย แต่คนขับรถในคณะทัวร์ของนักร้องดังบอก พวกเขาก็ยังไม่เชื่อว่าจะถูกไถเงิน
แต่จากการเปิดเผยของตำรวจบัลแกเรีย ที่ได้รับแจ้งเรื่องนี้ในภายหลังยังเล่าว่า ไอ้เจ้าหน้าที่ที่ไถเงิน ยังสั่งว่าถ้าไม่มีเงินสด ให้ไปกดตู้เอทีเอ็ม มาให้อีกด้วยนะเออ
เมื่อเรื่องนี้ถึงมือคุณตำรวจแล้ว ก็ได้แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ตามข่าวว่าตอนนี้ ดาวไถทั้งสองคน ถูกไล่ออกจากงานเป็นที่เรียบร้อย
แม้งานนี้ ร็อบบี้ วิลเลียมส์ อาจไม่ได้ประสบเหตุนี้กับตัว แต่ก็มีชาวเน็ตเมืองโยเกิร์ต ยกให้เขาเป็นมือปราบคอร์รัปชั่น แทนหน่วยงานปราบปรามการทุจริตในบัลแกเรียไปซะละ
เพราะเด้งเจ้าหน้าที่ออกไปได้สองคนในทันที(ฮา)