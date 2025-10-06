หนุ่มวัย 22 ถูกปรับเกือบ 9 หมื่น หลังโพสต์สตอรี่ไอจีขู่วางระเบิด เที่ยวบินจากสนามบินชางงี

หนุ่มวัย 22 ถูกปรับเกือบ 9 หมื่น หลังโพสต์สตอรี่ไอจีขู่วางระเบิด สนามบินชางงี
สื่อสิงคโปร์ mothership รายงานว่า ชายชาวสิงคโปร์วัย 22 ปี ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมสตอรี่ ขณะที่เที่ยวบินไปอาบูดาบี จากสนามบินชางงี ของสิงคโปร์ โดยมีข้อความว่า “ไม่มีใครรู้ว่าผมกำลังจะระเบิดเครื่องบิน”
หลังจากที่ META ได้รับการแจ้งเตือนโพสต์ดังกล่าว เที่ยวบินดังก่าวถูกเรียกกลับไปยังอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน และล่าช้าไปมากกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง
หลังจากถูกซักถาม อาซิม ชาห์ บิน อาบูบาการ์ ชาห์ ชายรายดังกล่าว บอกว่าเขาแค่ล้อเล่น
ตามเอกสารของศาล ระบุว่า เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลา 19.20 น. ตำรวจได้รับรายงานจากสมาชิกทีมบังคับการใช้กฎหมายของ META ถึงโพสต์ดังกล่าว โดยได้ระบุ เบอร์มือถือและที่อยู่ไอพีของ อาซิม ด้วย หลังจากนั้น ตำรวจได้ติดตามข้อความไปจนถึงอาซิม และ ยืนยันว่าเขาอยู่บนเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ ที่กำลังมุ่งหน้าไปที่อาบูดาบี ซึ่งกำลังวิ่งอยู่บนรันเวย์ ที่สนามบินชางงีในขณะนั้น
จากนั้น ตำรวจจึงเรียกเครื่องบินกลับไปยังอาคารผู้โดยสาร 2 ก่อนจะเทคออฟ และ อาซิมถูกพาตัวออกจากเครื่องบินเพื่อตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง
ตำรวจกล่าวในแถลงการณ์ว่า พบว่าเขาไม่มีวิธีการที่จะทำตามคำขู่ได้ เนื่องจากไม่พบสิ่งของคุกคามใดๆ อยู่ในครอบครอง
อาซิม สารภาพว่าได้โพสต์สตอรี่จริง เมื่อเวลส 18.55 น. แต่บอกว่าเป็นเรื่องล้อเล่น ทั้งนี้มีเพื่อนเพียง 16 คน ที่เข้าไปดูสตอรี่
อาซิม ถูกจับในเวลา 00.10 น. และได้รับการประกันตัวจากนั้นไม่นาน แต่การกระทำของเขา ทำให้เที่ยวบินล่าช้าไป 2 ชั่วโมงครึ่ง และ ได้ออกเดินทางอีกครั้งเวลา 21.26 น.
สายการบินเอทิฮัด ยังต้องจ่ายค่าปรับที่ล่าช้าอีก 1,750 ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่อมา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม อาซิม ได้รับสารภาพ ในข้อหาการสื่อสาร ข่มขู่ ที่อาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก
อัยการได้เรียกร้องค่าปรับอาซิม เป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 43,800 บาท โดยให้เหตุผลว่า การกระทำของเขาก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง
อัยการกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวรวมถึงการสร้างความไม่สะดวกให้กับลูกเรือ และ ผู้โดยสารท่านอื่นๆ ค่าธรรมเนียมเที่ยวบินล่าช้า และทรัพยากรที่ใช้ในการติดตามตัวเขา และ ตรวจสอบภัยคุกคามจากระเบิด
อย่างไรก็ตาม อัยการระบุว่า อาซิมยังอายุค่อนข้างน้อย ไม่มีประวัติอาชญากรรม และ “โพสต์ดังกล่าวเป็นการล้อเล่น” เพื่อบรรเทาโทษ ทนายความของอาซิม ขอเป็นค่าปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยระบุว่า รู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำของตน
ทนายความยังกล่าวอีกว่า อาซิม ตั้งใจจะรับราชการทหารและศึกษาต่อ
ทั้งนี้ ผู้พิพากษาได้ปรับอาซิมเป็นเงิน 3,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 87,670 บาท