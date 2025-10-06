ไทยมอบ 14.9 ล้าน ช่วยเมียนมาด้านมนุษยธรรม-ฟื้นฟูหลังดินไหว ผ่าน AHA Centre
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินอุดหนุนของรัฐบาลไทยจำนวน 4.6 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 14.9 ล้านบาท ให้แก่ นายลี ยัม หมิง ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) ที่สำนักงาน AHA Centre ในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยปัจจุบัน เมียนมายังจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเหตุดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะฟื้นฟู
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อให้เมียนมาเข้าถึงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ไทยได้ส่งมอบความช่วยเหลือเมียนมาผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การบริจาคอาหารจากภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเมียนมา รวมถึงการมอบเงินอุดหนุนผ่านองค์การระหว่างประเทศ อาทิ โครงการอาหารโลก (United Nations World Food Programme)
ในโอกาสดังกล่าว ผู้อำนวยการบริหาร AHA Centre กล่าวขอบคุณและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาที่เผชิญเหตุภัยพิบัติ โดยการมอบเงินอุดหนุนดังกล่าวจะช่วยขยายผลการช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยได้มากยิ่งขึ้น