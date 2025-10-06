ศก.เวียดนาม ยังไปได้ต่อ เผยจีดีพี ไตรมาส 3 โต 8.23% แม้เจอภาษีสหรัฐเล่นงาน ทำส่งออกวูบ
เศรษฐกิจเวียดนามยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ของปีนี้ แม้จะเผชิญอัตราภาษีต่างตอบแทนจากสหรัฐอเมริกาที่หนักหน่วงถึง 20% เล่นงานมาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา จนส่งผลให้การส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังตลาดสหรัฐชะลอตัวลง โดยเฉพาะสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์รองเท้า
ข้อมูลของรัฐบาลเวียดนามเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)ของเวียดนามในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เพิ่มขึ้น 8.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 8.19% ในไตรมาสที่ 2
การเพิ่มขึ้นนี้สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามที่ตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้จะเติบโตที่ 8.3%-8.5% ซึ่งดูจะไม่สอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ อย่างธนาคารโลกที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้จะเติบโต 6.6% ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าจะโตที่ 6.5%
ปัจจัยที่ถูกระบุว่าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นคือ การลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 จากปีก่อนหน้า แม้ว่าเวียดนามจะเผชิญกับกำแพงภาษีสหรัฐที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ตาม
อย่างไรก็ดีจากข้อมูลประจำเดือนของสำนักงานสถิติเวียดนามที่ออกมาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นการชะลอตัวลง โดยการส่งออกสินค้าของเวียดนามในเดือนกันยายนลดลง 1.7% จากเดือนสิงหาคม และการส่งออกไปยังสหรัฐซึ่งเป็นตลาดหลักของเวียดนาม ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2
ในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เห็นตัวเลขการส่งออกไปสหรัฐลดลงได้แก่ สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ซึ่งลดลงไป 27% ในช่วงเดือนกันยายนจากสิงหาคม ทั้งนี้ เวียดนามเป็นฐานการผลิตสำคัญของแบรนด์ใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์รองเท้า รวมถึง Nike, Addidas และ Puma
ส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังสหรัฐลดลง 20% แต่มีการส่งออกกาแฟ สารเคมี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียได้บางส่วน
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 38% มูลค่าการส่งออกรวมในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนเพิ่มขึ้น 18.4% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 128,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้าของเวียดนามเพิ่มขึ้น 20.2% อยู่ที่ 119,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เวียดนามมีดุลการค้าเกินดุลมูลค่า 8,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ