สั้นสุดในปวศ. นายกฯฝรั่งเศส ลาออก หลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือน นับเป็นคนที่ 5 รอบ 2 ปี

สั้นสุดในปวศ. เซบาสเตียน เลอกอร์นู นายกฯฝรั่งเศส ลาออก หลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เซบาสเตียน เลอกอร์นู นายกฯฝรั่งเศส ลาออก เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าตกใจยิ่ง และทำให้ประเทศตกอยู่ในวิกฤตทางการเมืองมากขึ้น
การลาออกของเซบาสเตียน ถือได้ว่าเป็นการดำรงตำแหน่งนายกฯที่สั้นที่สุด นับตั้งแต่สาธารณรัฐที่ 5 ก่อตั้งขึ้น ด้วยอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ถึง 4 สัปดาห์ ประเทศนี้ตกอยู่ในภาวะอัมพาตทางการเมือง นับแต่การเลือกตั้งกะทันหันที่ไร้ผลที่จัดโดยมาครงเมื่อปี 2024 ส่งผลให้ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในสภา
เซบาสเตียน เลอกอร์นู ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของมาครงในรอบสองปี ดำรงตำแหน่งเพียง 27 วัน รัฐบาลของเขาดำรงตำแหน่งเพียง 14 ชั่วโมง ทำให้เป็นรัฐบาลที่อายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสยุคใหม่ ในช่วงเวลาที่รัฐสภามีความแตกแยกอย่างรุนแรง และเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูโรโซนกำลังประสบปัญหาในการจัดการการเงินให้เป็นระเบียบ
รัฐบาลที่ต้องพึ่งพาพันธมิตรที่เปราะบาง ทุกกลไกล้วนมีความสำคัญ เพียง 12 ชั่วโมงหลังการประกาศคณะรัฐมนตรี ที่ยังคงใช้ชุดเดิมไปส่วนใหญ่ เลอกอร์นูก็เผชิญกับกระแสต่อต้านจากทุกฝ่ายทางการเมือง ซึ่งถูกประณามจากทั้งซ้ายและขวา ซึ่งได้รับชัยชนะอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
บรูโน เคอเทลโล หัวหน้าพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาของฝรั่งเศสที่ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของเลอกอร์นู ได้แสดงความโกรธแค้นต่อการเลือกรัฐมนตรีของอดีตเพื่อนร่วมงานของเขา
เขาโพสต์ลงบนเอ็กซ์ว่า โครงสร้างรัฐบาลไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สัญญาไว้
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้ ประกอบด้วย รัฐมนตรี 10 คน จากพรรคของมาครง ซึ่งมากกว่ารัฐบาลชุดแรกของมาครง เมื่อเขาก้าวเข้าสู่อำนาจเมื่อปี 2017 พร้อมกับพรรคสายกลางใหม่ ในบรรดารัฐมนตรี 15 คน รัฐมนตรีชุดวันอาทิตย์ ไม่มีตัวแทนจากฝ่ายซ้ายหรือพรรคขวาจัดในรัฐสภาฝรั่งเศสเลย
อองตวน บริสตีแยล นักรัฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส กล่าวกับซีเอ็นเอ็นว่า ตอนนี้มาครงเหลือทางเลือกเพียง 2 ทาง คือ ยุบสภา หรือลาออก ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเลือกทางแรก
ความไม่พอใจพุ่งเป้าไปที่การแต่งตั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บรูโน เลอแมร์ ให้ดำรงตำแหน่งเดิมของเลอกอร์นู ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส เลอแมร์เคยดูแลการขาดดุลงบประมาณของประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงโควิด-19
ตลาดหุ้นปารีสร่วงลง 1.7% เมื่อเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณที่จะถึงนี้
ร่างงบประมาณแห่งชาติฉบับแรกของฝรั่งเศส มีกำหนดส่งให้รัฐมนตรีอนุมัติในวันอังคาร แต่ขณะนี้กลับถูกเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไป