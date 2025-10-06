ประเดิม! 3 นักวิทย์ คว้าโนเบลการแพทย์ จากการค้นพบ ภาวะทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า แมรี อี.บรังเคา, เฟรด แรมส์เดล และ ดอกเตอร์ชิมอน ซากางุจิ เป็น 3 นักวิทยาศาสตร์ที่พิชิตรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี 2025 นี้ไปครอง จากการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย (peripheral immune tolerance) ซึ่งคือกลไกของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในส่วนปลายของร่างกาย เช่น เนื้อเยื่อและอวัยวะ ถือเป็นการประเดิมฤดูกาลของการประกาศผลรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี
“การค้นพบของผู้ได้รับรางวัลได้เปิดทางให้กับศาสตร์แขนงใหม่ด้านภูมิคุ้มกันส่วนปลายและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง(autoimmune diseases)” แถลงการณ์ของคณะกรรมการโนเบลระบุ และว่า งานวิจัยดังกล่าวอาจนำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นในการปลูกถ่ายอวัยวะด้วย
ทั้งนี้ ภาวะทนทานต่อภูมิคุ้มกันส่วนปลาย คือกลไกหนึ่งที่ร่างกายใช้ในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำงานผิดปกติ เช่น โจมตีเซลล์ตัวเองแทนที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก
สำหรับบรังเคา เป็นผู้จัดการโครงอาวุโสประจำ Institute for Systems Biology ในเมืองซีแอทเทิล ประเทศสหรัฐ ส่วนแรมส์เดล เป็นที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ให้กับบริษัท Sonoma Biotherapeutics ในซานฟรานซิสโก และ ดอกเตอร์ซากางุจิ เป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำศูนย์วิจัยภูมิคุ้มกันใหม่ แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 คนนี้ย้อนกลับไปในปี 1995 เมื่อซาคางุจิเป็นผู้คนพบสำคัญคนแรก ก่อนที่บรังเคาและแรมส์เดลจะค้นพบจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งในปี 2001 และซากางุจิได้เชื่อมโยงงานของพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกันใน 2 ปีต่อมา
การประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นี้ ถือเป็นรางวัลแรกของฤดูกาลประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปี 2025 ซึ่งประกาศโดยคณะกรรมการที่สถาบันคาโรลินสกาในกรุงสตอกโฮล์ม โดยวันต่อๆ ไป จะมีการประกาศผลรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์, สาขาเคมี, สาขาวรรณกรรม และสาขาสันติภาพตามลำดับ โดยรางวัลสุดท้ายสาขาเศรษฐศาสตร์จะประกาศในวันที่ 13 ตุลาคม
พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของอัลเฟรด โนเบล นักประดิษฐ์ระเบิดไดนาไมต์ ผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ซึ่งเสียชีวิตในปีค.ศ.1896 สำหรับผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีนี้ทั้ง 3 คน จะครองเงินรางวัลร่วมกัน มีมูลค่า 11 ล้านโครนาสวีเดน หรือประมาณ 37.8 ล้านบาท