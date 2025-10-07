อนามัยโลกประเมิน วัยรุ่นทั่วโลกอย่างน้อย 15 ล้าน สูบบุหรี่ไฟฟ้า
องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมว่า ปัจจุบันมีคนอายุระหว่าง 13-15 ปีทั่วโลกอย่างน้อย 15 ล้านคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยประเทศที่มีการเก็บข้อมูลยังพบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยถึง 9 เท่า
นี่เป็นครั้งแรกที่ WHO ออกรายงานประเมินจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั่วโลก โดยพบว่ามี ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก รวมถึง ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 86 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศรายได้สูง
ขณะที่จำนวนผู้สูบบุหรี่แบบดั้งเดิมทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูบบุหรี่ลดจาก 1.38 พันล้านคนในปี 2000 เหลือ 1.2 พันล้านคนในปี 2024
การลดลงของผู้สูบบุหรี่มีผลมาจากการที่รัฐบาลทั่วโลกออกกฎระเบียบควบคุมยาสูบที่เข้มงวดมากขึ้น อุตสาหกรรมยาสูบจึงหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก เช่น บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อช่วยชดเชยยอดขายที่ลดลง
บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ให้เหตุผลว่า พวกเขามุ่งเป้าไปที่ผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พวกเขาเลิกสูบและลดอันตรายจากบุหรี่แบบดั้งเดิม
ขณะที่ WHO ชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้ากำลังขับเคลื่อให้เกิด “คลื่นลูกใหม่ของการเสพติดนิโคติน”
นายเอเตียนน์ ครุก ผู้อำนวยการฝ่ายปัจจัยกำหนดสุขภาพ การส่งเสริม และการป้องกัน ของ WHO กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าถูกโฆษณาว่าเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับทำให้เด็กๆ เสพติดนิโคตินตั้งแต่อายุยังน้อย และเสี่ยงที่จะทำลายความก้าวหน้าในการลดการสูบบุหรี่ที่เราสั่งสมกันมานานหลายสิบปี
รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกยังคงต้องหาทาง สร้างสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้ากลับทำให้คนรุ่นใหม่ติดนิโคติน
ขณะเดียวกัน งานวิจัยบางส่วนก็ชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้จริง การทบทวนงานวิจัยในปี 2024
องค์กรไม่แสวงหากำไร Cochrane พบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเลิกบุหรี่ได้มากกว่าผู้ที่ใช้แผ่นแปะนิโคตินหรือหมากฝรั่งนิโคติน อย่างไรก็ดี รายงานยังเตือนว่า จำเป็นต้องมีข้อมูลระยะยาวมากกว่านี้ เพราะผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ชัดเจน
อัตราการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมลดลงแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายลดลงเกือบครึ่ง จาก 70% ในปี 2000 เหลือ 37% ในปี 2024 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งของการลดลงทั่วโลก
ยุโรป กายเป็นประเทศที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน โดยอยู่ที่ 24.1% ขณะที่ผู้หญิงยุโรปมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในโลกเช่นกันที่ 17.4%
WHO เตือนว่า เกือบ 1 ใน 5 ของผู้ใหญ่ทั่วโลกยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลก บังคับใช้มาตรการควบคุมยาสูบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น และควบคุมผลิตภัณฑ์นิโคตินใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า