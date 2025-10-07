ทรัมป์แสดงความยินดี ‘ซานาเอะ ทาคาอิจิ’ ว่าที่นายกฯหญิงญี่ปุ่นคนแรก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แสดงความยินดีกับนางซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้นำสายอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศที่มีแนวทางอนุรักษนิยมอย่างญี่ปุ่น
ทรัมป์โพสต์บน Truth Social โดยไม่ได้ระบุชื่อทาคาอิจิว่า “ญี่ปุ่นเพิ่งเลือกนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความแข็งแกร่ง นี่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับชาวญี่ปุ่นผู้น่าชื่นชม ขอแสดงความยินดีกับทุกคน!”
ขณะที่ทาคาอิจิโพสต์บน X ของเธอว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง” กับข้อความของทรัมป์ และเสริมว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อทำให้พันธมิตรของเราแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น และเพื่อผลักดันอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง
หลังชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ยาวนานของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ทาคาอิจิได้เลือกนายทาโร อาโซะ อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ทรงอิทธิพลในพรรคแอลดีพี ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานพรรค
ทาคาอิจิยังได้เลือกชุนอิจิ ซูซูกิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการดำเนินงานของพรรค
หลังการเลือกทาคาอิจิ ซึ่งมีประสบการณ์ทางการเงินและการคลังเป็นหัวหน้าพรรคแอลดีพี ที่ทำให้เธอจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น สัปดาห์นี้ราคาหุ้นญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง จากการคาดการณ์ของตลาดว่า ทาคาอิจิจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่และกดดันให้ธนาคารกลางชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย