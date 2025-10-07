อิสราเอล-ฮามาส จ่อถกแผนสันติภาพต่อวัน 2 ‘ทรัมป์’ มั่นใจปิดดีลได้แน่
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า การหารือระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในเรื่องแผนสันติภาพกาซาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ จะดำเนินต่อไปเป็นวันที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม ที่เมืองชาร์ม เอล-ชีค ประเทศอียิปต์ หลังการหารือในวันแรกมีการพูดถึงประเด็นต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีจุดยืนที่ต่างกัน อาทิ เรื่องการถอนกำลังของกองทัพอิสราเอลและการวางอาวุธของกลุ่มฮามาส
กลุ่มฮามาสและอิสราเอลรับรองแผนสันติภาพ 20 ข้อของทรัมป์ในหลักการ ซึ่งจะทำให้มีการหยุดการสู้รบ ปล่อยตัวประกันและส่งความช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซา แต่ทั้งสองฝ่ายยังต้องเจรจากันต่อในรายละเอียดสำคัญต่างๆ
การหารือในวันแรกสิ้นสุดลงในช่วงค่ำวันที่ 6 ตุลาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ของอียิปต์ สหรัฐอเมริกา และกาตาร์เข้าร่วมเป็นตัวกลางในการหารือด้วย กลุ่มฮามาสเน้นย้ำจุดยืนเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันและไทม์ไลน์ของการที่กองทัพอิสราเอลจะต้องถอนกำลังในฉนวนกาซา โดยแสดงความกังวลว่าอิสราเอลจะหยุดยิงฉนวนกาซาโดยถาวรและจะถอนกำลังออกในหลายพื้นที่ตามที่ตกลงกันหรือไม่ เพราะจนถึงตอนนี้ยังคงได้ยินเสียงระเบิดในฉนวนกาซาเพราะอิสราเอลยังคงโจมตีฉนวนกาซาต่อไปเล็กน้อย แม้ว่าทรัมป์จะบอกให้อิสราเอลหยุดโจมตีฉนวนกาซาทันที
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่าการหารือในช่วงต้นจะให้ความสำคัญไปที่การปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซา และจะให้เวลากลุ่มฮามาสประมาณ 2 – 3 วันในการบรรลุเฟสนั้น อย่างไรก็ตาม อิสราเอลจะไม่ยอมต่อรองในเรื่องการถอนกำลังทหารไปยังจุดที่เรียกว่าเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการถอนทหารของอิสราเอลในช่วงต้นภายใต้แผนสันติภาพของทรัมป์ ที่จะช่วยให้มีเขตกันชนเชิงยุทธศาสตร์และการถอนกำลังทหารเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่มีการตกลงกันกับฮามาส ประเด็นที่ยากที่สุดในการหารือคาดว่าจะเป็นข้อเรียกร้องให้ฮามาสต้องยอมวางอาวุธ เพราะทางฮามาสยืนกรานว่าจะไม่ยอมวางอาวุธจนกว่าอิสราเอลจะยุติการยึดครองฉนวนกาซาและมีการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์
ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเชื่อมั่นว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกันได้ในที่สุด และนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงการยุติสงครามในฉนวนกาซามากที่สุด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหยุดยิงและแหล่งข่าวปาเลสไตน์ระบุว่าเงื่อนไขให้มีการปล่อยตัวประกันอิสราเอลทั้งหมดในฉนวนกาซาภายใน 72 ชั่วโมงอาจทำได้ยากในกรณีที่ตัวประกันอิสราเอลเสียชีวิตแล้ว เพราะการหาร่างตัวประกันอาจทำได้ยากเพราะอาจต้องเก็บกู้จากซากอาคารที่พังถล่มหรือชิ้นส่วนมนุษย์อาจกระจัดกระจายอยู่หลายที่