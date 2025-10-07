เฮลิคอปเตอร์พยาบาลตกบนทางด่วนเมืองซาคราเมนโต บาดเจ็บสาหัส 3 ราย
สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์ รายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ ตกบนทางด่วนเมืองซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐ ทำให้ต้องปิดถนนฝั่งมุ่งหน้าตะวันออกบนทางด่วน เบื้องต้น มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย
ข่าวระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ตกบริเวณทางด่วนฝั่งมุ่งหน้าตะวันออก ของทางหลวงหมายเลข 50 และเฮลิคอปเตอร์ที่ตกเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บริการด้านการแพทย์ทางอากาศ
ขณะที่ จัสติน ซิลเวีย โฆษกสำนักงานดับเพลิงเมืองซาคราเมนโต เปิดเผยว่า เฮลิคอปเตอร์ ได้นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล และกำลังเดินทางกลับ โดยนักบิน พยาบาล และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และอาการอยู่ในขั้นวิกฤต ส่วนบนทางหลวง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่า เห็นเฮลิคอปเตอร์ร่วงลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ทางด่วนพากันชะลอการขับรถ
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้การจราจรบนทางด่วนติดขัดอย่างมาก โดย ไมค์ คาริลโล โฆษกของกองบังคับการวัลเลย์ สังกัดสำนักงานตำรวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยว่า เฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และมีหน่วยงานหลายหน่วยกำลังดำเนินการอยู่ พร้อมกับแนะนำให้ผู้ใช้ทางด่วนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และหันไปใช้ทางอื่นแทน