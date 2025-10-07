กู้ภัยอินโดฯ ยุติค้นหาใต้ซากโรงเรียนถล่ม หลังพบแล้ว 61 ศพ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซีย ได้ยุติปฏิบัติการค้นหาเหยื่อที่ถูกฝังอยู่ภายใต้ซากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอัลโคซินี ที่เมืองซิโดอาร์โจ จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ที่ถล่มลงมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ 61 ศพ
สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุในแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่พบศพของผู้คนในอาคารทั้ง 61 ศพแล้ว ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนของร่างกายอีก 7 ชิ้น ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพยายามระบุตัวตน และได้ประกาศระงับการค้นหาในภัยพิบัติที่ถูกมองว่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดของปีนี้
นายโมฮัมหมัด ไซฟี หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัย กล่าวว่า ปฏิบัติการที่โครงสร้างโรงเรียนอัลโคซินีที่ถล่มลงมา ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการแล้ว
บูตี อิราวัน รองหัวหน้าสำนักงานฯกล่าวว่า พบชิ้นส่วนแขนขาที่ถูกตัดขาดอยู่ในบรรดาชิ้นส่วนที่ต้องระบุตัวตน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้รถขุดและเครนยกแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ เพื่อขนย้ายแผ่นคอนกรีต หลังจากตึกถล่มไปแล้ว 3 วัน และไม่พบสัญญาณชีพแล้ว
เอพีรายงานว่า ผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชาย อายุ 12-19 ปี ที่อยู่ระหว่างการละหมาดในช่วงบ่าย แต่อาคารเกิดพังถล่มลงมา ขณะที่มีการก่อสร้างต่อเติมชั้นบนโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีเพียงนักเรียนคนเดียวที่สามารถหนีออกมาได้ทัน ขณะที่มีนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอีก 99 คน