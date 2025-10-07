สุดงง! มาครงสั่งนายกฯ ฝรั่งเศส คุยพรรคต่างๆ ครั้งสุดท้าย หาทางออกวิกฤตการเมือง แม้เจ้าตัวลาออกแล้ว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายเซบาสเตียน เลอกอร์นู นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสที่เพิ่งยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา จะมีการหารือกับพรรคการเมืองต่างๆ ของฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 วันเพื่อเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายในการหาทางออกวิกฤตการเมืองฝรั่งเศส
เลอกอร์นูประกาศลาออกจากตำแหน่งแม้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสไม่ถึง 1 เดือน หลังสมาชิกพรรคแนวร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านไม่สนับสนุนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เพิ่งประกาศไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทำให้เลอกอร์นูเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ในรอบ 2 ปี และรัฐบาลของเลอกอร์นูเป็นรัฐบาลที่อายุสั้นที่สุดในประวัติศาตร์ฝรั่งเศสยุคใหม่
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีมาครงสั่งการให้เลอกอร์นูจัดการหารือกับพรรคต่างๆ โดยยื่นเส้นตายในค่ำวันที่ 8 ตุลาคมนี้ โดยเลอกอร์นูจะหารือกับสมาชิกพรรค Les Republicains (LR) สายอนุรักษ์นิยม และพรรค Renaissance สายกลาง-ขวา เช่นเดียวกับนายเจอร์ราด ลาร์เชอร์ หัวหน้าวุฒิสภาและยาแอล โบรน-ปีแว ประธานรัฐสภาฝรั่งเศส ในช่วงเช้าวันที่ 7 ตุลาคม
พรรคการเมืองต่างๆ แสดงความงุนงงกับการตัดสินใจของมาครง บางคนมองว่าหน้าที่ใหม่ของเลอกอร์นูคือการซื้อเวลาให้กับมาครง นายแกเบรียล แอตทาล อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสของประธานาธิบดีมาครง ออกมากล่าวว่า “ผมก็เหมือนกับชาวฝรั่งเศสหลายคนที่ไม่เข้าใจการตัดสินใจของประธานาธิบดี”
ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มการปกครองฝรั่งเศสในระบบสาธารณรัฐที่ 5 ในปี 1958 เพราะมาครงประกาศเลือกตั้งสภาล่างล่วงหน้าเมื่อปีที่แล้วซึ่งไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในรัฐสภา และจนถึงตอนนี้ ตัวเลือกที่มาครงจะสามารถแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ถือว่าเหลือน้อยมาก พรรคสังคมนิยมเรียกร้องให้มาครงตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายซ้าย แต่มาครงปฏิเสธเพราะอาจเข้ามาปรับเปลี่ยนอัตราภาษีและนโยบายปฏิรูประบบบำนาญของเขา
ทั้งนี้ มาครงยังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะแต่งตั้งเลอกอร์นูให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ส่วนบรรดาฝ่ายค้านเรียกร้องให้มาครงยุบสภาและลาออกจากตำแหน่ง แต่มาครงปฏิเสธที่จะลงจากตำแหน่งหรือประกาศเลือกตั้งรัฐสภาใหม่เช่นกัน