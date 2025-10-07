ฮานอยอ่วม! น้ำท่วมสูงหลังไต้ฝุ่นแมตโมพัดถล่ม กระทบเที่ยวบิน-โรงเรียน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไต้ฝุ่นแมตโมทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กระทบการเรียนการสอนและเที่ยวบินของสนามบินโนยบาย
ฝนที่ตกหนักทำให้ถนนหลักหลายสายเกิดน้ำท่วม รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์หลายคันติดค้างอยู่กลางถนน ประชาชนหลายคนต้องเดินฝ่าน้ำท่วมความสูงระดับน่อง โดยกรุงฮานอยชั้นในได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษเพราะระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนมากเช่นนั้น
โรงเรียนหลายแห่งในกรุงฮานอยต้องปิดการเรียนการสอนหรือย้ายไปทำการสอนในออนไลน์ เที่ยวบินหลายเที่ยวบินของสนามบินโนยบายถูกยกเลิกหรือดีเลย์ ฝนที่ตกหนักยิ่งซ้ำเติมชาวกรุงฮานอยจำนวนมากที่เพิ่งเก็บกวาดบ้านเรือนตัวเองหลังไต้ฝุ่นบัวลอยเพิ่งพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 51 คน และก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาเวียดนามพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในกรุงฮานอยตลอดทั้งเที่ยงวันที่ 7 ตุลาคม เตือนโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและคาดว่าจะมีพายุพัดเข้าเวียดนามอีก 3 ลูกในปีนี้