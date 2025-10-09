|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน เพราะผู้โดยสารสติแตก!!
ทำเอาป่วนไปทั้งลำ ถึงขั้นทำให้ “กัปตัน” บนเที่ยวบินโดยสารของสายการบิน ซันคันทรี แอร์ไลน์ ที่กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ต้องเปลี่ยนเส้นทางบิน ไปลงจอดฉุกเฉิน ที่สนามบินโอแฮร์ ในนครชิคาโกแทน
เพราะอะไรน่ะเหรอ? ก็ผู้โดยสารชายรายหนึ่ง ที่สวมแมสก์ปิดหน้าถึง 15 ชั้น ไม่รู้ป่วยจริง รึไปโดนตัวไหนมา จู่ๆ เกิดสติแตก ตะโกนร้องว่า “พวกเกย์” กำลังทำให้เขาเป็นมะเร็ง!!
“เซธ อีแวนส์” ผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์ บอกกับ มินเนโซตา สตาร์ทรีบูนว่า ผู้โดยสารตัวป่วน เริ่มพูดจาเพ้อเจ้อว่าเขากำลังถูกพวกเกย์ตามล่า แล้วจะปล่อยรังสี แผดเผาให้ตัวเขาสุก
แล้วก็กรีดร้องต่อ “เครื่องบินกำลังจะตก” และ “ทรัมป์อยู่นี่” ว่าไปนั่น
แต่รู้ป่าว…ตลอดเวลาที่สร้างความวุ่นวายให้ผู้คนและลูกเรือบนเครื่อง มีสิ่งเดียวที่เอาผู้โดยสารตัวป่วนสงบได้ นั่นคือ “วิดีโอเกม” บนโทรศัพท์มือถือของเขา
หลังจากกัปตันนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย ลูกเรือก็จัดการส่งมอบตัวป่วนให้ตำรวจจัดการต่อ เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางของตัวเองต่อไป
งานนี้ไม่รู้จะโทษใครดี เพราะที่สนามบิน ก็มีแค่ระบบตรวจความปลอดภัย ไม่ได้มีการตรวจสุขภาพจิตก่อนขึ้นเครื่อง!!