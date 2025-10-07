3 นักฟิสิกส์คว้าโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2025 จากการค้นพบกลศาสตร์ควอนตัมระดับมหภาค
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ราชบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์ แห่งสวีเดน ได้ประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2025 ที่ตกเป็นของ จอห์นคลาร์ค , มิเชล เดอวอเรต์ และ จอห์น มาร์ตินิส จากการค้นพบกลศาสตร์ควอนตัมระดับมหภาค และการแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของการควอนไทซ์พลังงานในวงจรไฟฟ้า
การค้นพบของทั้งสาม ถือเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับควอนตัมในยุคปัจจุบัน โดยทั้ง 3 อยู่ในสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ คลาร์ค ได้ทำการค้นคว้าที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ส่วนมาร์ตินิส ทำการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตา บาร์บารา และเดอวอเรต์ ทำการวิจัยที่เยล และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา
ทั้งนี้ รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ถือเป็นรางวัลที่ 2 ของการประกาศในปีนี้ หลังจากที่วันก่อนหน้ามีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ไปแล้ว โดยหลังจากนี้ จะเป็นการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเคมี และจะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม
ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 10 ธันวาคม