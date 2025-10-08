อ้าง ‘ทรัมป์’ ตั้งเงื่อนไข ไม่มาประชุมสุดยอดอาเซียน ถ้าไม่ได้เป็นปธ.ลงนามข้อตกลงสันติภาพ ไทย-เขมร
Kiripost รายงานโดยอ้างสำนักข่าว Politico ที่เผยแพร่ข้อมูลจากแหล่งข่าว 3 รายว่า ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตั้งเงื่อนไขว่า เขาจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ซึ่งจัดขึ้นที่มาเลเซียในวันที่ 26-28 ตุลาคม ก็ต่อเมื่อเขาได้เป็นประธานในพิธีลงนาม “ข้อตกลงสันติภาพ” ระหว่างกัมพูชาและไทย โดยไม่มีจีนเข้าร่วมด้วย
ด้านทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธว่า ทรัมป์ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขเรื่องที่ทรัมป์ต้องการเป็นประธานในการลงนามข้อตกลงสันติภาพ เป็นข้อแลกเปลี่ยนในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน แต่ยืนยันว่าจีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาเรื่องดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวคนหนึ่งบอกกับ Politico โดยไม่เปิดเผยชื่อ ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพนี้ แต่ไม่ได้ระบุให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมสุดยอด
“ท่านประธานาธิบดีเป็นผู้เจรจาข้อตกลงสันติภาพนี้เอง จีนไม่ได้มีบทบาทในการเจรจาครั้งนี้” เจ้าหน้าที่รายนี้ระบุ
ก่อนหน้านี้ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ กล่าวว่า มีแนวโน้มสูงที่ทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่จะมาถึง ซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ก็จะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน
กัมพูชาและไทยได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงที่อันวาร์ ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย หลังจากทรัมป์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้นำของทั้งสองประเทศในเดือนกรกฎาคม ซึ่งในขณะนั้นเกิดเหตุปะทะกันในพื้นที่ชายแดนสองประเทศนาน 5 วัน
การสู้รบที่เกิดขึ้นในวันที่ 24–28 กรกฎาคม ทำให้มีผู้พลัดถิ่นในพื้นที่ชายแดนจากทั้งสองประเทศมากกว่า 300,000 คน และมีทหารรวมถึงพลเรือนเสียชีวิตหลายสิบราย
การมีส่วนร่วมของทรัมป์ในข้อตกลงหยุดยิง ได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายฮุน มาเนต ผู้นำกัมพูชา ซึ่งได้เสนอชื่อทรัมป์เพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างเป็นทางการ แต่จนถึงขณะนี้การดำเนินการตามข้อตกลงยังคงเต็มไปด้วยความเปราะบาง เนื่องจากความตึงเครียดและการละเมิดข้อตกลงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ ซึ่งต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว
ทรัมป์ได้กล่าวอ้างถึงผลงานของเขาในการยุติความขัดแย้งในหลายภูมิภาคทั่วโลกหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ได้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า “มันจะเป็นการดูหมิ่นอย่างยิ่ง หากผมไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ”