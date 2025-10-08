รอดแล้ว! กู้ภัยช่วยนักปีนเขา ติดค้างเอเวอเรสต์ได้แล้วทั้งหมด
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักปีนเขาที่ยังติดค้างอยู่บริเวณด้านตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แล้วทั้งหมด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม รวมถึงสามารถนำไกด์และคนเลี้ยงจามรีออกมาได้แล้วเช่นกัน หลังเจอกับพายุหิมะมากกว่าปกติจนตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่สามารถออกมาได้
นักปีนเข้าจำนวนทั้งสิ้น 580 คน ไกด์กว่า 300 คน ทีมงานและคนเลี้ยงจามรีติดค้างอยู่บริเวณหุบเขาคาร์มา ความสูง 13,800 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ระหว่างมุ่งหน้าขึ้นไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์ในทางทิศตะวันออก ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีน
ต่อมา ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักปีนเขาออกมาได้ 350 คนในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม โดยมีนักปีนเขาอีกประมาณ 200 คนยังตกค้างอยู่ในหุบเขา แต่คาดว่าจะสามารถช่วยเหลืออกมาได้ทั้งหมดภายในวันที่ 7 ตุลาคม ล่าสุด ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักปีนเขาออกมาได้แล้วทั้งหมด ตามการรายงานไปก่อนหน้านี้ของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีน
ขณะนี้ ยอดเขาเอเวอเรสต์ยังคงปิดไม่ให้สาธารณชนเข้าเป็นการชั่วคราว โดยพายุหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลกระทบต่อนักปีนเขาในหลายภูมิภาคทางตะวันตกของจีน อาทิ ซินเจียง ชิงไห่ และกานซู มีนักปีนเขาเสียชีวิต 1 รายจากภาวะตัวเย็นและอาการป่วยจากที่สูง