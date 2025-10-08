อิสราเอล จัดพิธีรำลึก 2 ปี ฮามาสบุกโจมตี ผู้แทนสหรัฐ-นายกกาตาร์ จ่อร่วมเจรจาสันติภาพ
สำนักข่าวบีบีซีและรอยเตอร์รายงานว่า ชาวอิสราเอลทั่วประเทศออกมารวมตัวกันเพื่อรำลึกเหตุการณ์ครบรอบ 2 ปีที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2023 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,200 คนและผู้คนอีก 251 คนถูกจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซา ซึ่งถือเป็นการสังหารชาวยิวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
เหตุโจมตีใส่ย่านชุมชนและเทศกาลดนตรีโนวาในวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2023 ยังเป็นชนวนให้เกิดสงครามในฉนวนกาซา ซึ่งกองทัพอิสราเอลโจมตีจนมีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาไปแล้วอย่างน้อย 67,000 คน นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวถ้อยแถลงว่าการบุกโจมตีของฮามาสไม่ได้ทำให้อิสราเอลแตกสลาย และอิสราเอลยังคงแสดงถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางความเจ็บปวด เนทันยาฮูยังให้คำมั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายของสงครามทั้งหมด นั่นก็คือนำตัวประกันทั้งหมดกลับมา กำจัดระบอบการปกครองของกลุ่มฮามาส และทำให้ฉนวนกาซาไม่กลับมาเป็นภัยต่ออิสราเอลอีก
ด้านนายอันโตนิอู กุแตร์เรซ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวถึงการโจมตีของกลุ่มฮามาสว่า ความน่ากลัวของวันนั้นจะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตลอดไป แต่ขอให้ทุกคนยอมตกลงในแผนสันติภาพกาซา 20 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐเพราะเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะยุติความขัดแย้งนี้
รัฐบาลอิสราเอลเลื่อนพิธีรำลึกของทางรัฐบาลออกไปเป็นวันที่ 16 ตุลาคม หลังวันหยุดยาวของชาวยิว แต่ทั่วประเทศยังคงจัดพิธีรำลึกในสถานที่ต่างๆ อาทิ ครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตจัดพิธีไว้อาลัยในกรุงเทลอาวีฟ และมีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาทีทั่วประเทศด้วย ผู้คนกลุ่มหนึ่งออกมารวมตัวที่บริเวณด้านนอกทำเนียบนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในเยรูซาเลมเพื่อส่งกำลังใจให้กับครอบครัวตัวประกันอิสราเอลที่ยังอยู่ในฉนวนกาซา และมีพิธีไว้อาลัยที่สถานที่จัดเทศกาลดนตรีโนวาที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
ในขณะเดียวกัน นอกอิสราเอล มีทั้งกลุ่มผู้ประท้วงที่ต่อต้านการทำสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซา และผู้ที่ออกมาไว้อาลัยให้กับเหยื่อจากการโจมตีของกลุ่มฮามาส ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้พบกับนายอิดาน อเล็กซานเดอร์ที่ทำเนียบขาวในวันที่ 7 ตุลาคม โดยเขาเป็น ตัวประกันสหรัฐคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้ออกมาจากฉนวนกาซาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
การเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงดำเนินต่อไปที่เมืองชาร์ม เอล-ชีค ประเทศอียิปต์ เป็นวันที่ 3 หลังไม่มีข้อสรุปจากการประชุมวันที่ 2 แม้แหล่งข่าวจะบอกว่าบรรยากาศของการประชุมดีขึ้นกว่าวันแรก อิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังมีจุดยืนที่ไม่ตรงกันในบางเรื่อง เช่น ฮามาสต้องการการรับประกันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่กลับมาสู้รบอีกหลังสิ้นสุดเฟสแรกของการหยุดยิง รวมถึงยังไม่เห็นด้วยกับแผนที่การถอนกำลังในฉนวนกาซา ส่วนทางอิสราเอลยังคงยืนกรานในจุดยืนให้กลุ่มฮามาสต้องวางอาวุธ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่กลุ่มฮามาสยังปฏิเสธจนกว่าอิสราเอลจะหยุดยิงถาวร ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซา และเริ่มต้นการฟื้นฟูพื้นที่ภายใต้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญปาเลสไตน์
ทำให้น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันที่ 3 จะมีความคืบหน้าอะไรหรือไม่ ซึ่งจะมี ชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลเราะห์มาน อัล ธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์ นายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของสหรัฐและนายจาเรด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ เดินทางไปร่วมการเจรจาที่ประเทศอียิปต์ด้วยเพื่อช่วยผลักดันความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพกาซา ที่ถือเป็นการเจรจาที่ใกล้เคียงการยุติสงครามมากที่สุดแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงสงวนท่าทีไม่รีบบรรลุข้อตกลง