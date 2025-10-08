ปธน.ลาวเยือนเปียงยาง พบคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (เคซีเอ็นเอ) รายงานว่า นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้พบหารือกับนายทองลุน สีสุลิด ประธานาธิบดีลาว ที่กรุงเปียงยาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
นายคิม จอง อึน ได้ออกมาต้อนรับนายทองลุนด้วยตนเองในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือเข้าร่วมด้วย ท่ามกลางฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์ และการยิงสลุต 21 นัด เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำลาว
เคซีเอ็นเอรายงานว่า ผู้นำทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ก่อนที่ผู้นำคิมจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองให้กับคณะผู้แทนลาว
การเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของนายทองลุนครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือในวันที่ 10 ตุลาคม ถือเป็นการเดินทางเยือนที่หาได้ยากของประมุขแห่งรัฐจากต่างประเทศ ไปยังประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ รวมถึงยังคงมีข้อจำกัดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เคซีเอ็นเอรายงานด้วยว่า คาดว่านายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม จะเดินทางเยือนกรุงเปียงยางเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองดังกล่าวด้วยเช่นกัน