ฉุนยกเลิกอุดหนุน! ม็อบฮือ ปาหินโจมตี ขบวนรถปธน.เอกวาดอร์ ซัดพยายามลอบสังหาร

ฉุนยกเลิกอุดหนุน! ม็อบฮือ ปาหินโจมตี ขบวนรถ ปธน.เอกวาดอร์ ซัดพยายามลอบสังหาร
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นกับประธานาธิบดีดาเนียล โนโบอา ของเอกวาดอร์ ที่ถูกฝูงชนปิดล้อมโจมตีด้วยการขว้างปาก้อนหินเข้าใส่ขบวนรถของประธานาธิบดีโนโบอา ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งหนึ่งในคณะรัฐมนตรีชี้ว่าเป็นความพยายามลอบสังหารผู้นำเอกวาดอร์ โดยอ้างว่ามีร่องรอยความเสียหายจากกระสุนปรากฏบนรถยนต์ของประธานาธิบดีโนโบอาด้วย
เหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากขบวนรถของประธานาธิบดีโนโบอาถูกม็อบผู้ประท้วงราว 500 คน ที่เข้าปิดล้อมขบวนรถ ได้ขว้างปาก้อนหินใส่ ในระหว่างการชุมนุมประท้วงที่นำโดยสมาพันธ์ชนพื้นเมืองแห่งเอกวาดอาร์ หรือ CONAIE เพื่อแสดงไม่พอใจที่ประธานาธิบดีโนโบอาได้สั่งยกเลิกมาตรการอุดหนุนน้ำมันไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
นายอิเนส มานซาโน รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นผู้ยื่นรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีเกิดขึ้น กล่าวว่า มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 5 ราย และว่า การยิงโจมตีรถยนต์ของประธานาธิบดีและการปาหินใส่เป็นการทำลายทรัพย์สินของรัฐและเป็นการก่ออาชญากรรม
ขณะที่สำนักงานของประธานาธิบดีโนโบอากล่าวว่า การจับกุมเป็นไปภายใต้ข้อกล่าวหาก่อการร้ายและพยายามลอบสังหาร หลังจากมีการกล่าวอ้างว่ามีการยิงใส่รถประธานาธิบดีในระหว่างที่มีการชุมนุมประท้วง
ด้านประธานาธิบดีโนโบอากล่าวในงานชุมนุมนักศึกษาที่เมืองคูเอนกา ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดไปราว 77 กม.ว่า รัฐบาลของเขาจะไม่อดกลั้นต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งเป็นการโจมตีที่ยอมรับไม่ได้ในเอกวาดอร์และกฎหมายนั้นบังคับใช้กับทุกคน
อย่างไรก็ตาม กลุ่ม CONAIE กล่าวอ้างว่า ความรุนแรงได้เกิดขึ้นกับประชาชนที่พากันออกมาต้อนรับนายโนบัว ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้หญิงสูงอายุที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกตำรวจและทหารทำร้ายด้วย
ทั้งนี้ CONAIE ได้เริ่มก่อหวอดประท้วงขึ้นเมื่อ 16 วันก่อนด้วยการเดินขบวนประท้วงและปิดถนนบางสายเพื่อประท้วงรัฐบาลที่ยกเลิกมาตรการอุดหนุนน้ำมัน โดยมีเสียงวิจารณ์ว่าเรื่องนี้จำเป็นจะต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมและการยกเลิกมาตรการดังกล่าวจะยิ่งทำให้เกษตรกรและชนพื้นเมืองได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น