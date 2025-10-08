‘เกรต้า ธันเบิร์ก’ โวย อิสราเอลจับทรมาณ หลังถูกรวบคาเรือส่งความช่วยเหลือกาซา
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เกรต้า ธันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวชาวสวีเดนออกมากล่าวหาว่ากองทัพอิสราเอลได้ลักพาตัวและทรมานเธอและคนอื่นๆ ที่ถูกจับกุมจากเรือส่งความช่วยเหลือให้กาซา ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอิสราเอล
ธันเบิร์กเดินทางไปบนเรือ Global Samud Flotilla เพื่อนำสิ่งของความช่วยเหลือไปให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากการทำสงครามของอิสราเอล และกำลังประสบภาวะวิกฤตด้านมนุษยธรรมเพราะอิสราเอลปิดกั้นความช่วยเหลือที่ส่งเข้าไปในฉนวนกาซา โดยเธอและคนบนเรือจำนวน 478 คนถูกทางการอิสราเอลจับกุมก่อนถูกเนรเทศออกจากอิสราเอลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา
ธันเบิร์กแถลงข่าวที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ว่าเธอถูกอิสราเอลทรมานขณะอยู่ในเรือนจำ และเธอไม่ได้รับน้ำสะอาดระหว่างถูกคุมขัง ขณะที่คนอื่นๆ ถูกปฏิเสธไม่ให้รับยารักษาโรค “ฉันไม่อยากเล่าสิ่งที่ฉันเผชิญมาเพราะฉันไม่อยากให้มันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งว่า เกรต้าถูกทรมาณ นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักที่ฉันอยากพูดในวันนี้” ธันเบิร์กกล่าว โดยบอกว่าสิ่งที่เธอเผชิญนั้นคล้ายกับสิ่งที่ชาวกาซาต้องเจออยู่ทุกวัน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ธันเบิร์กกล่าวว่าเธอถูกผลักและบังคับให้สวมธงชาติอิสราเอลระหว่างถูกคุมขัง แต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวในการแถลงข่าวที่สวีเดน นอกจากนั้น ธันเบิร์กและคนอื่นๆ ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลสวีเดนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเธอมากพอระหว่างถูกจับกุม รัฐบาลสวีเดนบอกว่าเคยออกประกาศเตือนห้ามเดินทางไปยังฉนวนกาซา แต่ได้ช่วยเหลือธันเบิร์กในด้านกงสุล พร้อมทั้งขอให้อิสราเอลปฏิบัติต่อชาวสวีเดนอย่างเหมาะสม
ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่า ธันเบิร์กและผู้คนบนเรือได้รับน้ำดื่ม อาหาร และสามารถใช้ห้องน้ำได้ระหว่างถูกคุมขัง รวมถึงสามารถพูดคุยกับทีมกฎหมายและได้รับสิทธิทางกฎหมาย