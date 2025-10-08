กต.เผยเร่งประสานออกใบมรณบัตร ส่งศพ ‘เมธาชาญ’ จากปอยเปตกลับไทยวันนี้
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่านายเมธาชาญ ยอแสง เสียชีวิตในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ได้รับการติดต่อจาก น.ส. สุภาวดี ยอแสง พี่สาวของนายเมธาชาญฯ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 ตุลาคม ขอให้ช่วยเหลือนายเมธาชาญ ที่เมืองปอยเปต สถานกงสุลใหญ่จึงได้ประสานงานกับสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักงานประสานงานชายแดนฯ แจ้งว่า นายเมธาชาญเสียชีวิตแล้ว
สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าโรงพยาบาลของกัมพูชาปฏิเสธการรักษานั้น กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานกงสุลใหญ่เร่งตรวจสอบกับโรงพยาบาลท้องถิ่นต่อไป
ขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ฯอยู่ระหว่างประสานงานกับตำรวจกัมพูชาเพื่อทำหนังสือออกศพ และจะได้ออกมรณบัตรของผู้เสียชีวิตต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถส่งศพกลับได้ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม ทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต-บ้านคลองลึก จ. สระแก้ว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการรอรับผลการพิสูจน์ศพจากตำรวจกัมพูชา โดยสถานกงสุลใหญ่ได้ประสานงานกับญาติให้เดินทางมารอรับศพที่จุดผ่านแดนแล้ว ซึ่งสำนักงานประสานงานชายแดนฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและกัมพูชาเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งศพและรับศพที่จุดผ่านแดนด้วยแล้ว