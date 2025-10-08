ฝ่ายต่อต้านรบ.เมียนมาโวย ถูกโจมตีด้วยเครื่องร่อนติดระเบิด ดับ24 เจ็บ47
บีบีซีภาคภาษาเมียนมารายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ราย และบาดเจ็บอีก 47 คน จากเหตุโจมตีด้วยพารามอเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องร่อนติดระเบิดที่งานเทศกาลตามประเพณีทางพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา เมื่อค่ำวันที่ 6 ตุลาคม ในเขตจองอู ตอนกลางของประเทศ
ขณะเกิดเหตุมีประชาชนราว 100 คนมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานเทศกาลตะดิงจุด ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของเมียนมา และยังมีการจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารในเวลาเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (พีดีเอฟ) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาระบุว่า พารามอเตอร์ดังกล่าวได้บินเข้ามาเหนือฝูงชนและทิ้งระเบิดลงมาสองลูก ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรง แม้ผู้จัดงานจะได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าว่าอาจมีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้น จึงพยายามยุติการชุมนุม แต่เครื่องพารามอเตอร์ดังกล่าวมาถึงเร็วกว่าที่คาด
“พวกเขามาถึงและทิ้งระเบิดภายในเวลาเพียงเจ็ดนาที เมื่อระเบิดลูกแรกถูกทิ้งลงมา ผมล้มลงกับพื้นทันที ระเบิดไปโดนหัวเข่าด้านล่างของผม แต่คนข้างๆ ผมเสียชีวิตทันที” เจ้าหน้าที่พีดีเอฟคนหนึ่งกล่าว
ชาวบ้านเล่าว่าความรุนแรงของแรงระเบิดทำให้ยากต่อการระบุตัวผู้เสียชีวิต โดยเด็กหลายคนถูกแรงระเบิดจนร่างแหลกเหลว
องค์กรนิรโทษกรรมสากล หรือแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนลออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ว่า การใช้พารามอเตอร์โจมตีประชาชนของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่น่ากังวลในพื้นที่
รายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลทหารเมียนมาหันมาใช้พารามอเตอร์มากขึ้น เนื่องจากขาดแคลนเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทางทหาร อันเป็นผลจากผลของการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้ยากต่อการจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์มาใช้งาน
โจ ฟรีแมน นักวิจัยของแอมเนสตี้ประจำเมียนมา กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่น่าสยดสยองต่อโลกว่า พลเรือนในเมียนมาต้องการการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน พร้อมเรียกร้องให้อาเซียนซึ่งจะจัดการประชุมสุดยอดในปลายเดือนนี้เพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลทหาร และทบทวนแนวทางที่ล้มเหลวในการช่วยเหลือประชาชนเมียนมาในช่วงเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา
ในระหว่างพิธีจุดเทยวนไว้อาลัย ประชาชนไม่เพียงแต่ออกมาประท้วงรัฐบาลทหารที่เร่งเกณฑ์ทหาร พร้อมแสดงจุดยืนคัดค้านการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยพวกเขายังเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี และนักโทษการเมืองทั้งหมด
ทั้งนี้ เมียนมามีกำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจเมื่อปี 2021 แต่ผู้สังเกตการณ์และนักวิจารณ์ส่วนใหญ่เชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม แต่จะเป็นเพียงเครื่องมือให้รัฐบาลทหารคงอำนาจต่อไปโดยปราศจากการตรวจสอบเท่านั้น