ปักกิ่งซัด ปธน.ไต้หวัน ขายศักดิ์ศรี หลังอวย ‘ทรัมป์’ ควรได้โนเบลสันติภาพ หากทำให้จีนเลิกใช้กำลัง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานกิจการไต้หวัน หน่วยงานของรัฐบาลจีน ออกมาโจมตีประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวันว่ากำลังขายศักดิ์ศรีให้ต่างชาติ เพื่อพยายามเอาชนะใจชาติเหล่านั้น แต่แผนการของนายไล่นั้นจะล้มเหลวอย่างแน่นอน
ท่าทีดังกล่าวของจีนมีขี้นหลังจากประธานาธิบดีไล่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อวิทยุฝ่ายอนุรักษ์นิยมของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ด้วยการยกย่องประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ว่าควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หากเขาสามารถโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ละทิ้งการใช้กำลังจัดการกับไต้หวันไปได้
ทั้งนี้คาดว่าทรัมป์และสีจะพบกันในระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปคที่ประเทศเกาหลีใต้ในปลายเดือนนี้
“เขาพยายามเอาใจต่างชาติอย่างไร้หลักการ ขายชาติไต้หวันอย่างไม่ลดละ ทำลายเลือดเนื้อของประชาชน ขายศักดิ์ศรีตนเอง ไปผูกไว้กับกองกำลังต่างชาติ” แถลงการณ์ของสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนระบุ และว่า ความพยายามแสวงหาเอกราชของไต้หวันโดยพึ่งพากองกำลังต่างชาตินั้นจะล้มเหลว
รัฐบาลไทเปยังไม่ได้มีท่าทีตอบโต้ใดๆ ต่อถ้อยแถลงโจมตีของรัฐบาลจีนซึ่งยังมีขึ้นก่อนหน้าเพียง 2 วัน ที่ประธานาธิบดีไล่จะกล่าวปราศรัยเนื่องในวันชาติไต้หวันในวันที่ 10 ตุลาคมนี้
ที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งซึ่งกล่าวอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ได้แสดงความชิงชังนายไล่มากเป็นพิเศษ โดยมักโจมตีนายไล่ว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดน และได้ปฏิเสธข้อเสนอการเจรจาของนายไล่มาโดยตลอด ขณะที่นายไล่กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถกำหนดอนาคตของตนเองได้