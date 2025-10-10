|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ไวรัลคลิปหนุ่มอินเดีย อาบน้ำนม-เป่าเค้ก ฉลองเลิกเมีย
เล่นใหญ่ประหนึ่ง “ฉลองวันเกิด” แต่ไม่ใช่จ้า เพราะเป็นการ “ฉลองวันหย่า”
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ที่เผยให้เห็นหนุ่มอินเดียต้นเรื่อง ออกอาการดี๊ด๊าเกินเหตุ ลุกขึ้นมาให้แม่ช่วยทำพิธีอาบน้ำนมให้!!
น่าจะคล้ายๆ กับการอาบน้ำมนต์ เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี ให้ออกไปจากชีวิตล่ะมั้ง
จากนั้นก็แปลงโฉมเปลี่ยนชุด กลายเป็นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มานั่งเป่าเค้กที่เขียนข้อความอวยพรไว้ว่า “สุขสันต์วันหย่า”!!
อ้อ…เป็นการฉลองหย่าเมียตัวเองนั่นเอง
พ่อหนุ่มตกพุ่มม่ายหมาดๆ ซึ่งใช้ชื่อบัญชีอินสตาแกรมว่า Biradar DK โพสต์คลิปการฉลองวันดีนี้ของตัวเอง พร้อมข้อความเตือนใจบอกชาวโลกว่า “จงมีความสุข ฉลองให้กับตัวเอง และอย่าเศร้า”
พร้อมบอกอีกว่า “ผมโสด ผมมีความสุข และเป็นอิสระ”
ไม่รู้เจ้าตัวรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รึเปล่า แต่ที่แน่ๆ ได้ใช้ชีวิตใหม่พร้อมความโสดกลับคืนมา
แต่คนชอบ “ใส่ใจ” อย่างเรา อยากรู้ว่าฝ่ายเมียเก่า ฉลองเลิกสามียังไง?