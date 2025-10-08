3 นักวิทย์ คว้าโนเบลสาขาเคมี จากงานวิจัยพัฒนา MOFs นวัตกรรมวัสดุแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ซูซูมุ คิตากาวะ, ริชาร์ด ร็อบสัน และ โอมาร์ ยากี สามนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2025 ไปครองร่วมกัน สำหรับการพัฒนาโครงสร้างโลหะ-อินทรีย์(metal-organic frameworks หรือ MOFs)
ในแถลงการณ์ของคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามได้พัฒนาโครงสร้างโลหะ-อินทรีย์(metal-organic frameworks หรือ MOFs) ซึ่งช่วยเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักเคมีในการแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ
ทั้งนี้ MOFs หรือที่บางครั้งเรียกว่าโครงข่ายโลหะ-อินทรีย์ เป็นวัสดุทางเคมีที่มีโครงสร้างพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยไออนของโลหะและโมเลกุลอินทรีย์ เชื่อมต่อกันเป็นตาข่าย 3 มิติ โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือรูพรุนสูง สามารถดูดซับโมเลกุลได้เป็นจำนวนมาก มีโครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้ มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง มีพื้นผิวภายในมาก MOFs ถูกจัดเป็นวัสดุแห่งอนาคต ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานทางการแพทย์และเภสัชกรรม การกักเก็บและแยกก๊าซ นำไปใช้ด้านพลังงานและแบตเตอร์รี การกรองและบำบัดน้ำ ไปจนถึงการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนทางเคมีต่างๆ และการผลิตพลังงานสะอาด
สำหรับร็อบสัน อายุ 88 ปี อยู่ในสังกัดมหาวิทยาเมลเบิร์น ในออสเตรเลีย คิตากาวะ วัย 74 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และ ยากี อายุ 60 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ โดยงานวิจัยของทั้งสามคนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1989
ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาเคมีทั้งสามคนนี้จะได้ครองเงินรางวัลร่วมกัน มีมูลค่า 11 ล้านโครนาสวีเดน หรือประมาณ 37.8 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นรางวัลที่ 3 แล้วของฤดูการประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปีนี้