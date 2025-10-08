ฮุน มาเนต โพสต์เร่งถก JBC แก้ปมบ้านหนองจาน ตามที่ตกลงใน GBC
สมเด็จฯฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม โดยมีการอ้างถึงบันทึกประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (จีบีซี) สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่จ.เกาะกง กัมพูชา ซึ่งลงนามโดย พลเอกเตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ระบุอย่างชัดเจนว่า
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการบริหารจัดการชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในพื้นที่ระหว่างบ้านภูมิโชคชัย ตำบลโอไบจวน อำเภอโอเจริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา กับบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (เจบีซี) เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและกำหนดเขตแดนร่วมกัน และเห็นพ้องที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมเจบีซีครั้งต่อไปเป็นวาระเร่งด่วน และทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (อาร์บีซี) หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องนี้ โดยสอดคล้องกับผลการหารือภายใต้เจบีซี
ความล่าช้าในการประชุมเจบีซี ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเจบีซีของไทย กัมพูชาหวังว่าจะจัดการประชุมเจบีซีเพื่อหารือเรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้นี้