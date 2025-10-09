ฮุนมาเนต จี้ไทยเร่งถกจีบีซี ม็อบ2ประเทศ จ่อบ้านหนองจาน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สมเด็จฯฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม โดยมีการอ้างถึงบันทึกประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (จีบีซี) สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่ จ.เกาะกง กัมพูชาลงนามโดย พล.อ.เตีย เซ็ยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย ระบุชัดเจนว่า ในส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการบริหารจัดการชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ในพื้นที่ระหว่างบ้านภูมิโชคชัย ตำบลโอไบจวน อำเภอโอเจริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา กับบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (เจบีซี) เป็นกลไกแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการสำรวจและกำหนดเขตแดนร่วมกัน และเห็นพ้องจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมเจบีซีครั้งต่อไปเป็นวาระเร่งด่วน และทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (อาร์บีซี) หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องนี้ สอดคล้องกับผลการหารือภายใต้เจบีซี
ความล่าช้าในการประชุมเจบีซี เดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเจบีซีของไทย กัมพูชาหวังว่าจะจัดการประชุมเจบีซีเพื่อหารือเรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้นี้
ที่ จ.สระแก้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเหลือเวลาเพียง 2 วันจะถึงวันที่ 10 ตุลาคม จ.สระแก้ว กำหนดผลักดันชาวกัมพูชาออกไปจากแผ่นดินไทยใน 2 พื้นที่ดังกล่าวให้หมด โดยในช่วงเช้า มีกลุ่มพลังมวลชนจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางไปที่บ้านหนองจานเพื่อแสดงพลังขับไล่ชาวกัมพูชาออกไป พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และช่วยกันประกอบอาหารให้เจ้าหน้าที่ ขณะที่บ้านเปรยจันของเขมร หลังนายอุม เรียเตร็ย ผู้ว่าฯบันเตียเมียนเจย นำรถบัสขนคนเขมร ส่วนใหญ่เป็นเด็ก คนแก่คนพิการ และผู้หญิง จากพื้นที่อื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งพักแรมในพื้นที่ และเดินทางเข้ามาสมทบ คาดว่ากลุ่มมวลชนจะพักอยู่ในพื้นที่จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม เพื่อเป็นโล่มนุษย์ โดยชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านที่ถูกกัมพูชายึดครองที่ดินต่างยืนยันว่าต้องการให้เรื่องจบในวันที่ 10 ตุลาคม
นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เปิดเผยว่า วันที่ 10 ตุลาคมนี้ กลุ่มตนซึ่งมีนายทหารยศนายพล นอกราชการ จากทุกเหล่าทัพ ในฐานะเป็นประชาชนไทย จะไปยืนบนถนนศรีเพ็ญ โดยไม่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่จะยืนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เท่านั้น ถ้าหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ยังปล่อยให้เขมรใช้ชีวิตตามปกติ คงยืนยันเหมือนเดิมที่จะนำชาวบ้านและคนไทยทุกคนที่รักแผ่นดินพร้อมเครื่องมือรื้อถอนบ้านเรือนและไล่เขมรออกไปให้หมด โดยปราศจากอาวุธ ดังนั้นขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเอาคืนแผ่นดินไทย