ทรัมป์ชู ‘วันที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลก’ เผย ‘อิสราเอล-ฮามาส’ ตกลงหยุดยิงเฟสแรก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมว่า ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันในฉนวนกาซา ระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่บรรลุผลสำเร็จเฟสแรกในอียิปต์นั้น ถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลก
“ทั้งโลกได้ร่วมมือกันในเรื่องนี้ อิสราเอล และทุกประเทศต่างร่วมมือกัน นี่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมาก นี่คือวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลก เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน” ทรัมป์กล่าวกับรอยเตอร์ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สั้นๆ
ทรัมป์ประกาศว่า อิสราเอลและฮามาสสามารถบรรลุข้อตกลงในขั้นตอนแรกของการหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันแล้ว โดยตัวประกันทั้งหมดจะได้รับการปล่อยตัวในเร็วๆ นี้ พร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
การบรรลุข้อตกลงที่รอคอยมานานระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส เกิดขึ้นภายใต้แผนของทรัมป์ในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน 2 ปี โดยการเจรจาทางอ้อมที่เกิดขึ้นในเมืองชาร์ม เอช-ชีค ริมทะเลแดงของอียิปต์ ที่มีตัวแทนของอิสราเอล ฮามาส กาตาร์ อียิปต์ ตุรกี และสหรัฐเข้าร่วม ได้บรรลุ “ข้อตกลงเบื้องต้น” ภายใต้กรอบแผนสันติภาพ 20 ข้อของทรัมป์
“ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า อิสราเอลและฮามาสได้ลงนามรับรอง “ขั้นตอนแรก” ของแผนสันติภาพของเราแล้ว นี่หมายความว่า “ตัวประกันทั้งหมด” จะถูกปล่อยตัวในเร็วๆ นี้ และอิสราเอลจะถอนกำลังออกไปตามแนวที่ตกลงไว้ ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่สันติภาพที่มั่นคง ยั่งยืน และถาวร” ทรัมป์โพสต์บน Truth Social ของเขา
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวในแถลงการณ์ถึงตัวประกันที่ยังถูกควบคุมโดยฮามาสว่า ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราจะพาพวกเขาทุกคนกลับบ้าน โดยเขาจะจัดประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 ตุลาคม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงดังกล่าว
ขณะที่กลุ่มฮามาสก็ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามแล้ว โดยข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงการถอนกำลังของอิสราเอลออกจากฉนวนกาซา และการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษชาวปาเลสไตน์
อย่างไรก็ดี ฮามาสเรียกร้องให้ทรัมป์และประเทศผู้ค้ำประกันทำให้แน่ใจว่า อิสราเอลจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบ
ก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และเขาอาจเดินทางไปอียิปต์ในสุดสัปดาห์นี้ โดยอาจออกเดินทางเร็วสุดในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้
“นี่คือวันอันยิ่งใหญ่สำหรับโลกอาหรับและโลกมุสลิม อิสราเอล ชาติโดยรอบทั้งหมด และสหรัฐอเมริกา และเราขอขอบคุณผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ อียิปต์ และตุรกี ที่ร่วมมือกับเราเพื่อให้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้เป็นจริงได้” ทรัมป์ระบุ
หากข้อตกลงนี้สำเร็จตามที่ทรัมป์ประกาศไว้ ก็จะถือเป็นความสำเร็จด้านนโยบายต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทรัมป์ นับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคม ซึ่งเขาได้ให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามในกาซาและยูเครนอย่างรวดเร็ว แต่กลับต้องเผชิญอุปสรรคและความซับซ้อนที่ดูเหมือนทรัมป์เองก็อาจไม่คาดคิดมาก่อน
แม้ความหวังที่จะยุติสงคราม แต่รายละเอียดสำคัญต่างๆ อีกหลายประการที่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา ซึ่งรวมถึงกรอบเวลา การจัดตั้งฝ่ายบริหารหลังสงครามในฉนวนกาซา และอนาคตของกลุ่มฮามาส
แหล่งข่าวจากฮามาสเปิดเผยว่า ตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกส่งมอบภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากรัฐบาลอิสราเอลอนุมัติข้อตกลง ขณะที่โฆษกรัฐบาลอิสราเอลระบุว่า การปล่อยตัวประกันน่าจะเริ่มต้นในวันเสาร์นี้
สำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเผยว่า เนทันยาฮูได้หารือกับทรัมป์ทางโทรศัพท์เพื่อแสดงความยินดีต่อข้อตกลงนี้ โดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้เชิญประธานาธิบดีทรัมปขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอลด้วย
ก่อนหน้านี้ ฮามาสเผยว่าได้ส่งรายชื่อของตัวประกัน และรายชื่อของนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควรปล่อยตัวในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับสูงที่สุดเท่าที่อิสราเอลเคยคุมขัง ที่ในข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ การปล่อยตัวพวกเขาเคยเป็นข้อห้ามเด็ดขาด
รายชื่อนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ฮามาสต้องการให้ปล่อยตัวนั้น คาดว่าจะรวมถึงบุคคลสำคัญที่สุดบางคนที่เคยถูกอิสราเอลจำคุก ซึ่ง ในข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ อาทิ มาร์วาน บาร์กูตี ผู้นำขบวนการ ฟาตาห์ และอาเหม็ด ซาอ์ดาต หัวหน้ากลุ่มแนวร่วมประชาชนเพื่อการปลดปล่อยปาเลสไตน์ โดยทั้งคู่เจอโทษจำคุกตลอดชีวิตหลายกระทง จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุโจมตีที่ทำให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิต
ขณะที่ฮามาสยังคงปฏิเสธที่จะหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของอิสราเอล ที่ให้ฮามาสสละอาวุธ โดยแหล่งข่าวชาวปาเลสไตน์ย้ำว่า ฮามาสจะไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ตราบเท่าที่กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองดินแดนปาเลสไตน์อยู่