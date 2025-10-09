ครอบครัวยื่นฟ้อง หลังเทสลาชนต้นไม้ ไฟไหม้ประตูล็อกออกไม่ได้ น.ศ.สาวสหรัฐฯดับสลด

ครอบครัวน.ศ.สาวสหรัฐฯ ยื่นฟ้องเทสลา หลังไซเบอร์ทรักชนต้นไม้ ไฟลุกท่วม ประตูล็อก เปิดออกไม่ได้ ทำลูกสาวดับสลด
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงาน กรณีครอบครัวของ คริสตา มิเชล ซึกาฮาระ นักศึกษาชาวสหรัฐฯ วัย 19 ปี เสียชีวิตจากเหตุรถเทสลาไซเบอร์ทรัก พุ่งชนต้นไม้ด้วยความเร็วสูง จนไฟลุกท่วม ได้ยื่นแก้ไขเอกสารฟ้องร้องบริษัทเทสลา เป็นเหตุให้ลูกสาวเสียชีวิต เนื่องจากไม่สามารถออกมาจากรถได้
รายงานเผยว่า พ่อแม่ของเธอ คาร์ล และ โนเอล ซึกาฮาระ ได้ยื่นฟ้องบริษัทเทสลาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และเพิ่งแก้ไขคำฟ้องเป็นเอกสารยื่นฟ้องความยาว 36 หน้า โดยระบุว่า ลูกสาวของพวกเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยในตอนแรก แต่เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกและสำลักควัน หลังแบตเตอรี่ของรถเกิดการลุกไหม้
ในคำฟ้องระบุว่า ประตูของรถไซเบอร์ทรัก ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอาจไม่ทำงานเมื่อเกิดการตัดไฟ และปุ่มเปิดประตูฉุกเฉินแบบแมนนวลมีตำแหน่งซ่อนและใช้งานยาก ทำให้ลูกสาวของพวกเขาไม่สามารถหนีออกมาได้ ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขณะติดอยู่ในรถที่กำลังลุกไหม้
ทั้งนี้ พ่อของคริสตายังตั้งคำถามกับสื่อท้องถิ่นว่า ไม่มีคำตอบว่าเหตุใดเธอถึงออกจากรถไม่ได้ บริษัทนี้มีมูลค่านับล้านล้านเหรียญ แต่กลับผลิตเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร ชีวิตของลูกสาวผมอาจรอดได้ ถ้าเธอสามารถออกจากรถได้ง่ายกว่านี้
รายงานแจ้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว รถเทสลา ไซเบอร์ทรักพุ่งชนต้นไม้ด้วยความเร็วสูงในเมืองพีดมอนต์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเหตุให้คริสตา มิเชล ซึกาฮาระ นักศึกษาปีที่ 2 เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีก 2 คนคือ โซเรน ดิกสัน เป็นคนขับ และ แจ็ก เนลสัน ส่วนผู้โดยสารอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแต่รอดชีวิต เนื่องจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้ไม้ทุบกระจกช่วยออกมาได้
รายงานของ California Highway Patrol ระบุว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุคือการดื่มสุราและเสพยา โดยพบว่า ดิกสัน คนขับ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 0.195 ซึ่งมากกว่าค่ากฎหมายกำหนดถึงสองเท่า และยังมีสารเสพติดในร่างกายด้วย
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากคดีคล้ายกันในเยอรมนี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่มีชายเจ้าของร้านพยายามช่วยชายคนหนึ่งและเด็กสองคนจากรถเทสลาที่ลุกไหม้ แต่เพราะที่จับประตูหดหายเข้าไปในตัวรถ ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูรถได้ ส่งผลให้ทั้ง 2 คนเสียชีวิตในรถ มีเพียงเด็กอายุ 9 ปีที่หนีรอดออกมาได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ศาลในฟลอริดายังได้ตัดสินให้ครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเทสลาได้รับเงินชดเชยกว่า 178 ล้านปอนด์ (ราว 8,000 ล้านบาท) จากกรณีรถเกิดไฟไหม้และไม่สามารถเปิดประตูออกได้เช่นกัน