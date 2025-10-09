ฮุน เซน โว คนเทขายเงินบาทแลกเรียล อ้างอีก คนเขมรในไทยถอนเงินไม่ได้
เฟซบุ๊กของ สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒสภากัมพูชา โพสต์ข้อความหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้ออกมาปลุกให้ชาวกัมพูชาเทขายเงินบาที่ถือครองอยู่ ความว่า
ผมได้รับข้อมูลว่า พลเมืองของเรา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนในเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้เริ่มแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเรียล ภายในเวลาเพียงสองชั่วโมงหลังจากที่ผมโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025
นี่เป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนชาวกัมพูชาใช้เงินเรียลในประเทศของตนเอง ซึ่งช่วยป้องกันความสูญเสียทางการเงิน และป้องกันไม่ให้เงินเรียลกลายเป็น จุดอ่อนของชาติ เมื่อมีการใช้สกุลเงินต่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ผมยังได้ทราบด้วยว่า ชาวเขมรบางส่วนที่ทำงานและหาเลี้ยงชีพอยู่ในประเทศไทย ยังไม่สามารถถอนเงินจากธนาคารในประเทศไทยได้
สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า เงินบาทกำลังส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวกัมพูชาที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างไร ในอนาคต เงินบาทก็จะส่งผลกระทบเช่นเดียวกันต่อชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศ หากพวกเขายังคงใช้จ่ายและออมเงินเป็นเงินสกุลบาทต่อไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะขอร้องวิงวอนคือ ขอให้พี่น้องร่วมชาติทุกคนที่ทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอให้ทำการซื้อขายเงินเรียลตามอัตราตลาด อย่าแสวงหากำไรเกินควรด้วยการกดค่าเงินบาทใหต่ำลง หรือทำให้ค่าเงินเรียลสูงเกินจริง เพราะจะทำให้เกิดควาเสียหายกับผู้ที่ต้องการแลกเงิน
ผมยังอยากเรียกร้องให้ พี่น้องร่วมชาติของเราทุกคนหยุดใช้ค่าเงินบาทในการระบุค่าแรง ราคาสินค้า หรือค่าบริการ และขอให้ เปลี่ยนมาคิดราคาด้วยเงินเรียล หรือดอลลาร์สหรัฐ และขอให้ใช้เงินเรียลเป็นสกุลเงินหลัก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ
หากรักประเทศของท่านอย่างแท้จริง โปรดจงเก็บธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระชนกนาถ พระราชมารดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไว้ในกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเงิน หรือกระเป๋าเสื้อของคุณแทนที่จะเก็บธนบัตรของกษัตริย์ต่างชาติ ที่มองเราเป็นศัตรูและปฏิบัติต่อเราด้วยความดูถูกเหยียดหยาม
ผมยังขอเรียกร้องให้ รัฐบาลกัมพูชาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกระดับ ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและขจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงพ่อค้าที่ยังคงลักลอบนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ในขณะที่ด่านชายแดนยังคงปิดอย่างเป็นทางการ พฤติกรรมเช่นนี้ทำให้ เพื่อนบ้านของเราดูถูกเหยียดหยามเรา และคิดว่าเราไม่อาจดำรงชีวิตต่อไปได้หากปราศจากสินค้าของพวกเขา
ถ้าหากวันนี้ผมยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นในอดีต ผมคงไม่จำเป็นต้องพูดจาแบบนี้ แต่ผมจะออกคำสั่งให้จับกุมหรือปลดออกจากตำแหน่งทันที และอย่าได้คิดว่า “เมื่อแมวไม่อยู่ หนูก็เริงร่า”