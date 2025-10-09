รมต.ต่างประเทศมาเลเซีย เยือนเมียนมา คุยรบ.ทหาร เรื่องเลือกตั้ง-เร่งแผนสันติภาพ
นายโมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย จะเดินทางเยือนประเทศในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพื่อพบหารือกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเมียนมาในเร็วๆ นี้ และผลักดันความก้าวหน้าในกระบวนสันติภาพที่หยุดชะงักไป
กระทรวงต่างประเทศมาเลเซียแถลงว่า นายโมฮาหมัดจะเข้าพบหารือกับพลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหาร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมา โดยนายโมฮาหมัดจะเรียกร้องให้รัฐบาลทหารดำเนินการตามแผนสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยุติการสู้รบ การอนุญาตให้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยปราศจากอุปสรรค และการจัดการเจรจาแบบครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในเมียนมา
ขณะเดียวกันนายโมฮาหมัดโพสต์เฟซบุ๊กในวันเดียวกันว่าการละเมิดการหยุดยิงล่าสุดกำลังบ่อนทำลายความพยายามในแผนสันติภาพ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ แต่มีขึ้นหลังจากเมื่อวันก่อนกลุ่มสิทธิมนุษยชนและแหล่งข่าวอื่นๆ กล่าวว่ามีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย 20 รายจากการที่รัฐบาลทหารได้ทิ้งระเบิดโจมตีใส่การรวมตัวกันของผู้คนในงานบุญในภูมิภาคสกายเมื่อต้นสัปดาห์นี้
มาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ พยายามเร่งผลักดันสันติภาพในประเทศเมียนมาที่ติดหล่มสงครามกลางเมืองมานับจากเกิดรัฐประหารในปี 2022 ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม นายโมฮาหมัดกล่าวว่า อาเซียนไม่ถือว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งเร่งด่วน แต่เรียกร้องให้เมียนมายึดมั่นปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสันติภาพแทน
ขณะที่รัฐบาลทหารจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปรอบแรกในวันที่ 28 ธันวาคม ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่วิพากษ์ว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อให้เหล่าผู้นำทหารเมียนมาอยู่ในอำนาจต่อไปผ่านตัวแทนทางการเมือง โดยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ของเมียนมา มีเพียงไม่กี่พรรคการเมืองที่ได้เข้าร่วม ส่วนพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่อต้านถูกห้ามหรือไม่ก็ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมลงสนามเลือกตั้ง