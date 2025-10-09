ไม่ยุบสภา-ไม่ลาออก! ‘มาครง’ จ่อตั้งนายกฯ ฝรั่งเศสคนใหม่ภายใน 48 ชั่วโมง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า ตามรายงานจากคณะทำงานของมาครงเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม หลังนายเซบาสเตียน เลอกอร์นู นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสที่เพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งได้หารือกับพรรคต่างๆ และมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนร่างงบประมาณปี 2026 สถานการณ์ต่างๆ เปิดโอกาสให้มาครงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้
เลอกอร์นูยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หลังบรรดาพรรคในสภาไม่สนับสนุนคณะรัฐมนตรีของเลอกอร์นู บรรดาพรรคฝ่ายค้านและพรรคพันธมิตรของมาครงบางส่วนขู่ว่าจะโหวตไม่ไว้วางใจเลอกอร์นู ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง แต่มาครงมอบภารกิจสุดท้ายให้เลอกอร์นูคือการหารือกับพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อพยายามหาทางออกของวิกฤตการเมืองฝรั่งเศสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสออกแถลงการณ์โดยอ้างอิงผลการหารือระหว่างเลอกอร์นูและพรรคต่างๆ ว่า “สมาชิกสภานิติบัญญัติส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะมีการยุบสภาและยังคงมีสัญญาณของเสถียรภาพอยู่ รวมถึงยังมีหนทางที่จะผ่านร่างงบประมาณภายในวันที่ 31 ธันวาคม ด้วยเหตุนั้น ประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า”
เลอกอร์นูไม่ได้ให้ความเห็นว่านายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่จะเป็นใคร โดยบอกว่างานของเขาเสร็จสิ้นแล้ว และตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมาครง แต่ยืนยันมีความเป็นไปได้น้อยลงที่มาครงจะเลือกยุบสภาให้มีการเลือกตั้งเพื่อฝ่าทางตันทางการเมือง
ทั้งนี้ มาครงเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจัดให้ประกาศเลือกตั้งรัฐสภาหรือลาออกจากตำแหน่ง ข่าวที่มาครงเลือกจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำให้นักการเมืองบางคนออกมาแสดงความไม่พอใจ เช่น ลอรี ลาวาเลตต์ สมาชิกพรรค National Rally ฝ่ายขวาจัด มองว่ามาครงกำลังซื้อเวลา ส่วนนางมารีน เลอเปน ผู้นำพรรค National Rally ออกมาประกาศจุดยืนว่าจะไม่จับมือสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น ด้านนายฌอง ลุก เมล็องชง จากพรรค France Unbowed ฝ่ายซ้ายจัด เน้นย้ำจุดยืนของพรรคว่าหนทางออกเดียวของวิกฤตนี้คือมาครงต้องลาออก