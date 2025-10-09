คณะลูกขุนสั่ง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จ่าย 3.1 หมื่นล้าน กรณีแป้งทาตัวก่อมะเร็ง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ซีเอ็นเอ็น รายงานโดยอ้างสำนักข่าวรอยเตอร์ ที่ระบุว่า คณะลูกขุนลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้สั่งให้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน หรือ เจแอนด์เจ จ่ายเงิน 966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ sหรือราว 31,450 ล้านบาท ให้แก่ครอบครัวของเม มัวร์ ชาวแคลิฟอร์เนีย ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ถือเป็นคดีล่าสุด ที่เจแอนด์เจ ต้องรับผิดชอบจากข้อกล่าวหาที่ว่า ผลิตภัณฑ์ทัลก์ ของบริษัทก่อให้เกิดมะเร็ง
ข่าวระบุว่า เม มัวร์ เสียชีวิตขณะอายุ 88 ปี เมื่อปี 2021 และครอบครัวได้ยื่นฟ้องร้องในปีเดียวกันว่า ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กทัลก์ของเจแอนด์เจ มีใยหินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งชนิดหายากของมัวร์
และในช่วงค่ำวันที่ 6 ตุลาคม คณะลูกขุนได้สั่งให้ เจแอนด์เจ จ่ายเงิน 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าเสียหายเชิงชดเชย และค่าเสียหายเชิงลงโทษอีก 950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล
อย่างไรก็ตาม คำตัดสินดังกล่าวอาจจะมีการลดลง หากมีการยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากศาลฎีกาสหรัฐ ตัดสินว่า ค่าเสียหายเชิงลงโทษโดยทั่วไปไม่ควรเกิน 9 เท่าของค่าเสียหายเชิงชดเชย
เอริก ฮาส รองประธานฝ่ายดำเนินคดีทั่วโลก ของ เจแอนด์เจ กล่าวในแถลงการณ์ว่า บริษัทมีแผนที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ในทันที และว่า คำตัดสินดังกล่าว ร้ายแรงและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทนายความโจทก์ในคดีของมัวร์นี้ใช้ข้อโต้แย้งของตนโดยอ้างอิงจากวิทยาศาสตร์ขยะ ซึ่งไม่ควรนำมาเสนอต่อคณะลูกขุน
ทั้งนี้ บริษัท เจแอนด์เจ ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของตัวเองปลอดภัย และไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน และไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง โดย เจแอนด์เจ ได้ยุติการจำหน่ายแป้งเด็กที่มีส่วนผสมของทัลก์ ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2020 และหันไปใช้แป้งข้าวโพดแทน ซึ่งโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด มีความเชื่อมโยงกับการสัมผัสกับแร่ใยหิน
เทรย์ แบรนแฮม หนึ่งในทนายความที่เป็นตัวแทนของมัวร์ กล่าวหลังคำตัดสินว่า ทีมของเขา หวังว่า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะยอมรับความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่ไร้เหตุผลเหล่านี้ในที่สุด
โดยตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กำลังเผชิญกับคดีความจากโจทก์กว่า 67,000 ราย ซึ่งระบุว่า พวกเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หลังจากใช้แป้งเด็กและผลิตภัณฑ์ทัลก์อื่นๆ จำซึ่งจำนวนคดีความที่กล่าวหาว่า ทัลก์ก่อให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดนั้น เป็นเพียงส่วนเล็กๆของคดีความเหล่านี้ ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่
ในช่วงปีที่ผ่านมา เจแอนด์เจ ได้รับคำตัดสินที่สำคัญหลายคดีในคดีมะเร็งเยื่อหุ้มปอด และคดีล่าสุด ถือเป็นคดีที่มีคำตัดสินที่มีมูลค่าสูงสุด ขณะที่บางคดีที่เกี่ยวกับมะเร็งเยื่อหุ้มปอดบางคดี รวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่รัฐเซาท์แคโรไลนา คณะลูกขุนตัดสินว่า เจแอนด์เจ ไม่ต้องรับผิดชอบ