ผลศึกษาชี้ เด็กต่ำ 5 ขวบ กว่าครึ่งแสนในกาซา ขาดแคลนอาหารรุนแรง
รายงานการศึกษาใหม่ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของสหประชาชาติชี้ว่า หลังสงครามยืดเยื้อและภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงมานานสองปี เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบในฉนวนกาซามากกว่า 54,600 คน อาจกำลังประสบภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน โดยมากกว่า 12,800 คนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
องค์การบรรเทาทุกข์และงานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในภูมิภาคระบุว่า จนถึงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึงเกือบ 5 ปี ราว 16% ในกาซา มีภาวะผอมแห้งเฉียบพลัน หรือ wasting ซึ่งเป็นภาวะทุพโภชนาการชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเกือบ 4% อยู่ในภาวะผอมแห้งเฉียบพลันขั้นรุนแรง
ภาวะ wasting จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยอาหารบำบัดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และในบางครั้งอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การศึกษาฉบับนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ถือเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับปัญหาความหิวโหยของเด็กในภูมิภาคนี้ โดยอ้างอิงจากข้อมูลการตรวจคัดกรองเด็กเกือบ 220,000 คน จากศูนย์สุขภาพและสถานพยาบาลหลายสิบแห่งในฉนวนกาซา ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงกลางเดือนสิงหาคมปีนี้
ดร.มาซาโกะ โฮริโนะ หัวหน้าทีมวิจัย ระบุในแถลงการณ์ว่า เด็กก่อนวัยเรียนหลายหมื่นคนในฉนวนกาซากำลังทุกข์ทรมานจากภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันที่สามารถป้องกันได้ และเผชิญความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น
ในบทวิเคราะห์ที่ตีพิมพ์ประกอบงานวิจัยนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก โภชนาการ และนโยบายสาธารณะ 3 คนซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยระบุว่า ผลการศึกษานี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่บ่งชี้ถึงระดับความรุนแรงของภาวะทุพโภชนาการในฉนวนกาซา ขณะนี้เป็นที่ทราบกันในวงกว้างแล้วว่า เด็กในฉนวนกาซากำลังเผชิญภาวะอดอยาก และต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ปฏิเสธรายงานใดๆ ที่ชี้ว่า เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและความอดอยากในช่วงสงครามซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 โดยกล่าวว่ารายงานเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องโกหกที่ฮามาสสร้างขึ้น
ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรบรรเทาทุกข์ได้ออกมาเตือนเป็นเวลาหลายเดือนแล้วว่า การจำกัดอาหารและความช่วยเหลือที่ส่งไปยังฉนวนกาซาของอิสราเอล รวมถึงปฏิบัติการโจมตีทางทหารอย่างไม่หยุดยั้ง กำลังทำให้เกิด ความอดอยากโดยเฉพาะในเด็กและสตรีมีครรภ์
กระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซาระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากภาวะทุพโภชนาการ 461 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 157 ราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตในปี 2025 ขณะที่ในโรงพยาบาลต่างๆ ก็เต็มไปด้วยเด็กที่ขาดสารอาหาร รวมถึงขาดแคลนอาหารบำบัดอย่างรุนแรง
ด้านองค์การสหประชาชาติและผู้เชี่ยวชาญอิสระหลายรายยอมรับว่า ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้การปกครองของฮามาสในฉนวนกาซา ถือว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุด